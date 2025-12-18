彩券銷售創新高 台彩表揚157位績優經銷商

▲台灣彩券公司17日舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，肯定經銷商過去一年的卓越表現與付出，台彩董事長黃志宜、副董事長金延華、總經理謝志宏及財政部國庫署副署長林秀燕等人共同合影。（圖／台灣彩券公司提供）

[NOWnews今日新聞] 第5屆公益彩券發行進入第2年，全國彩券經銷商人數突破7萬人，彩券年度銷售業績也再創下新高，截至今（2025）年12月10日，已達到1634.3億元。台灣彩券公司17日舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，表揚157位電腦型及立即型彩券績優經銷商。台彩董事長黃志宜預估，今年全年銷售額有望達到1650億元，第5屆公益彩券盈餘亦已達到636.39億元，台彩將持續推廣公益彩券理念，把每張彩券背後的善意，轉化為社會福利照護資源，讓公益的力量遍及台灣每個角落。

台彩今年公益彩券績優經銷商揚表揚大會分別台北、台中、花蓮及台東盛大舉辦4場宴席，加上外島地區共表揚157位績優經銷商代表。台北場17日登場，台彩董事長黃志宜、副董事長金延華及總經理謝志宏均出席，肯定經銷商過去1年的卓越表現與付出，而財政部國庫署副署長林秀燕與6大彩券工（公）協會代表也蒞臨，共同見證績優經銷商的榮耀時刻。

值得注意的是，今年表揚項目，除了電腦型與立即型彩券經銷商全國銷售前5名、各縣市銷售前3名及最佳進步獎之外，還特別新增了「公益愛無限獎」，為表揚經銷商透過分享自身經驗和故事，讓公益彩券為社會帶來的正面效益被更多人看見。

▲台灣彩券公司17日舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，共表揚157位電腦型與立即型彩券績優經銷商。（圖／台灣彩券公司提供）

獲得「公益愛無限獎」的彩券經銷商林佩姍也分享自身經歷。她說，5年前因親弟縱火而喪母，自己也嚴重燒傷，留下後遺症，但母親是小兒麻痺患者，經營彩券行多年，她想起母親生前常勉勵她，「我都這個樣子了（小兒麻痺症），妳為什麼要自卑？」決定重啟母親生前經營的彩券行，更將心愛的毛小孩照片印製在彩券紅包袋上，成為彩券行一大特色，也常配合節慶加碼活動，或向客人分享提高中獎機率的多種組合，藉此提升銷售表現。

台彩董事長黃志宜則表示，彩券產業能持續穩健發展並再創佳績，要歸功每一位經銷商以及台彩所有同仁們的努力，更要感謝主管機關財政部與中信銀行的指導與支持。2025年整體彩券銷售業績累計至12月10日已達1634.3億元，不僅提前達到全年目標，更再創下歷史新高，其中立即型彩券860.8億元、年成長3.8%，電腦型彩券773.5億元，年成長23.9%，雙雙也都創下新高，預估今年全年整體彩券銷售業績可望達到1650億元。

對於今年銷售業績再攀高峰，黃志宜認為，電腦型彩券主要歸功於春節加碼效應，還有威力彩及大樂透高頭獎累積，加上進入第5屆第2年，新進經銷商經歷摸索期後，更加了解彩券銷售技巧，帶動銷售業績；立即型彩券部分，除春節檔期銷售表現突出之外，產品發行節奏掌握精準，各檔產品配置貼近市場需求，多元產品與行銷並行，更貼近不同消費族群的生活偏好。

不僅今年彩券銷售業績創新高，截至今年11月底，第5屆公益彩券也為政府創造636.39億元盈餘，盈餘分配用於地方政府社會福利、國民年金補助及全民健保準備金等事項。黃志宜強調，未來台彩會持續以負責任態度營造公正、健康且穩定的彩券經營環境，攜手經銷商把每一份彩券背後的善意，挹注社會福利財源，並推廣公益彩券核心價值，讓好事持續發生在台灣這片土地上的每個角落。

