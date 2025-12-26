彩妝控年底必追！M.A.C輕親雲霧快閃店「玩色拍貼一次滿足」，專科x大耳狗、巴黎萊雅x Hello Kitty可愛聯名全都超欠收

（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

年底一到，美妝圈最怕的不是沒新品，而是每一波都剛好打在購物慾上XD！從話題快閃、聯名包裝到實用度滿分的明星商品，近期一連串新品幾乎都是「看到就很難空手離開」的等級。這篇一次幫你整理目前討論度最高的三大焦點，不管你是彩妝迷、洗顏控還是護髮派，這波真的很難不被燒到。

首先登場的，就是彩妝迷本周務必要去朝聖的M.A.C「輕親雲霧快閃店」！這次不只是擺拍好看的空間，而是把整套體驗設計得很有參與感。一入場就能先抽「輕親祕語小卡」，直接對應你的幸運色與新年祝福；接著在「狠美玩色吧」實際試擦全系列輕親雲霧保濕唇膏&輕親雲霧唇頰慕斯，現場還有彩妝師協助調整色感，找出最適合自己的那一支；最後坐上「躺美沙發」拍下專屬拍貼，把試色成果和氛圍一次留存，難怪被不少人點名是近期內容最完整的彩妝快閃之一。

M.A.C輕親雲霧快閃店12/26~1/13就在信義新天地A11館，來到這裡可以先抽卡開局找出自己的專屬色&新年祝福語。（圖／吳雅鈴攝）

試色完妝一站搞定。（圖／吳雅鈴攝）

活動期間購買任一輕親雲霧系列產品，即可享「輕親心動拍貼」一次。（圖／吳雅鈴攝）

當然說到真正讓人想帶回家的，還是輕親雲霧系列本身！輕親雲霧保濕唇膏主打柔霧妝感卻不乾澀，顏色一抹就貼，唇紋被自然柔焦，日常補擦也很友善；唇頰慕斯則走快速上妝路線，質地好暈、妝感乾淨，唇頰兩用直接省下化妝時間，從顯白紅棕、溫柔奶茶到低飽和玫瑰調，整體色選實用度高，難怪還沒全面鋪貨就已經先被討論翻。

M.A.C輕親雲霧保濕唇膏3.5g／990元（圖／吳雅鈴攝）

M.A.C輕親雲霧唇頰慕斯5ml／1,180元（圖／吳雅鈴攝）

彩妝之外，洗臉時間也被可愛勢力全面接管~專科SENKA這次找來大耳狗喜拿聯名，把經典超微米潔顏乳換上療癒包裝，光是放在洗手台就很加分！細緻綿密的泡泡依舊是熟悉手感，洗後清爽不緊繃，不同可愛表情的大耳狗版本，對應各種不同膚況需求，讓每天的清潔步驟多了一點被治癒的感覺，也難怪不少人直接鎖定囤貨。

專科超微米潔顏乳x大耳狗喜拿的聯名一次推出四款限定包裝，經典藍、亮泥白、彈潤粉、淨痘綠，每一瓶都能看到大耳狗不一樣的表情變化，很值得收集。（圖／品牌提供）

更棒的是，即日起只要購買任3支專科超微米潔顏乳-大耳狗限量版，還能加碼獲贈超級可愛的大耳狗喜拿髮帶！只送不賣要搶要快。（圖／品牌提供）

而護髮控這一站，幾乎都被巴黎萊雅成功狙擊！首次推出的Hello Kitty聯名版 No.1抗躁小金瓶，直接將原本就有高討論度的明星護髮油穿上超萌新衣，收藏感瞬間拉滿之外，質地依然維持輕感不黏，一滴就能撫平毛躁、提升光澤，就算細軟髮也能安心使用，再加上沙龍感香氣加持，整理頭髮的同時還自帶存在感，被預告會快速完售也不是沒有原因。

巴黎萊雅金緻護髮精油x Hello Kitty聯名金色款100ml／579元（圖／翻攝品牌粉絲團、翻攝自anna__meovv IG）





