彩排太吵惹怒台中居民 頑童道歉：短期內不會回來

頑童因打擾到周圍居民而道歉。（圖／本色音樂提供）

頑童MJ116連續兩天在台中洲際棒球場開唱，昨（31日）首場演出結束後，三人接受媒體訪問，由於他們彩排時聲音太大，惹得住在周圍的民眾抱怨連連，在網路上掀起討論，對此他們鄭重道歉，表示：「希望不要再生我們的氣，我們唱完就走了，短期內不會再回來。」

談到首日開唱心情，三人都說站上台的時候很緊繃，瘦子解釋：「我失算了，原本打算上來先帥死大家，結果我上去反而被他們帥到了。」笑說自認見過世面，沒想到一看到台下這麼多人，瞬間變成鄉巴佬。瘦子還提到上台前突然斷電，讓他更加緊張，「工作人員跟我們說延後5分鐘，又再延5分鐘，就覺得糟了。」

廣告 廣告

在演唱會最後，頑童宣布6月要在高雄巨蛋一口氣唱4場，被問到從戶外場地又回到室內場地，會不會不習慣？他們笑說：「我們能屈能伸，6月去室內剛好吹冷氣。」至於有沒有機會在大巨蛋開唱，他們自信表示：「必須拿下！希望啦，這個還沒確定，會有心理這個目標。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

嘉南羊乳發聲喊告悄刪文！小編凌晨現身滅火 網揪破綻：老人硬裝年輕人

台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」

喪父又遭粉絲跟蹤騷擾！曹雅雯罕露面「臉頰凹陷暴瘦」 粉絲認不出