彩排音量太大惹怒居民 頑童MJ116道歉了

頑童 MJ116在台中洲際棒球場兩天《OGS》演唱會圓滿結束，對彩排音量遭周邊居民反映，頑童道歉了。（本色音樂提供）

頑童 MJ116 本週末於台中洲際棒球場舉辦兩場《OGS》演唱會，針對彩排期間音量引發周邊居民反映，三人今（1日）於演唱會後受訪時正式致歉，表示因首次在大型戶外體育場進行測試，相關作業時間較長，對附近住戶造成困擾，對此感到抱歉。

瘦子說明，團隊為了讓音響與樂隊配置達到演出標準，彩排過程中反覆進行調整，「我們真的是第一次在這種規模的戶外場地演出，很多地方還不夠成熟，對影響到鄰居這件事，真的很不好意思。」他也表示，未來在相關安排上會更加注意，希望能避免類似情況再次發生。

廣告 廣告

頑童坐敞蓬車繞場，帥氣加霸氣嗨到不行。（本色音樂提供）

頑童坦言，面對2萬5千人的視覺震撼，心理負擔遠超想像，瘦子自嘲：「原本想上去帥死大家，結果被人數嚇死，瞬間變成沒見過世面的鄉巴佬。」三人也透露，開演前後台曾發生斷電、延後開場等突發狀況，讓他們在預備區焦急萬分。瘦子直言：「前幾首歌手真的抖了一下，因為太在意了，這是我們人生第一個體育場。」

瘦子自嘲：「原本想上去帥死大家，結果被人數嚇成鄉巴佬。」（本色音樂提供）

此次演唱會VCR亦重新拍攝與剪輯，完整描繪頑童一路走來不忘初心的創作歷程；小春、大淵與瘦子各自搭乘賓士敞篷跑車繞場，讓觀眾近距離感受三人的舞台魅力，頑童鼓勵大家勇敢追夢，誠摯感謝老鄉一路相挺，也期許未來能繼續陪伴彼此。

更多鏡週刊報導

「鬼滅歌姬」LiSA圓夢小巨蛋 15週年許願大巨蛋

TWS高雄開唱替DOHOON慶生 粉絲喊「一起睡」驚呆HANJIN

豪砸1.5億登洲際棒球場！ 頑童MJ116五萬人前自嘲：場子太大嚇到「漏兩滴」