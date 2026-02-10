彩晶文教基金會啟動 2026《綠影創作獎》：以影像展現台灣永續力 探索 100 種零廢生活的可能

綠影創作獎起跑，邀請永續職人於環境部舉辦永續講座。(一排左起REnato lab創辦人王家祥、台南企業文化藝術基金會執行長林芳如、環境部環境保護司司長徐淑芷、彩晶文教基金會執行長吳翰青、樂檸漢堡創辦人陳永中、樂夢人生執行長邱雅達)

（觀傳媒編輯中心)【記者黃星博 / 綜合報導】彩晶文教基金會深耕台美生態學校計畫並獲環境部卓越貢獻獎肯定，今年與環境部共同主辦 2026《綠影創作獎》，以「100種零廢生活的可能」為主題，邀請學生、青年與社會大眾以影像記錄永續行動。本屆總獎金 40 萬元，並設立「台美生態學校 Eco-Campus 組」，擴大校園參與。

彩晶文教基金會執行長吳翰青表示，基金會的使命起於教育，而教育最終應形成文化。他說，在推動生態學校的過程中，已看見行動帶來的實質改變，而《綠影創作獎》期望讓青年從永續的實踐者走向說故事的人；用影像能訴說土地的故事，使永續真正具備生命力。他也強調：「科技讓台灣前進，永續視野才能讓世界看見台灣。」希望透過影像，帶動更多人探索與環境共好的生活方式，並將台灣的永續故事推向國際。

廣告 廣告

彩晶文教基金會獲頒環境部「生態學校卓越貢獻獎」，肯定其在推動校園環境行動與教育創新上的具體貢獻與耕耘。

三大徵件主題

一、巷弄裡的綠色教育覺醒：記錄社區、公民團體或個人的環境行動，展現教育在日常中的實踐。

二、餐桌上的綠色足跡：從飲食出發，呈現食材、農人與料理背後的永續旅程。

三、生活中的零廢循環科技：聚焦循環材料、共享平台與創新設計，探索如何突破「生產、使用、丟棄」模式。

台美生態學校組

徵件主題為「校園永續行動日記」，鼓勵師生記錄校園中的減塑、節能、食農教育與生態保護行動，以日常影像呈現台灣校園的永續能量。

《綠影創作獎》活動訊息

收件期間為 2026年3月1日起至3月31日止。

活動詳情請參閱綠影創作獎活動頁面：

https://well-media.com

活動影片連結：