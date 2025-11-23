彩瑛缺席高雄世運演唱會！心與TWICE同在 隔海送愛子瑜暖爆

彩瑛雖然因健康亮紅燈人在韓國休養，不忘轉發TWICE在高雄的官方影片，還以2個表情符號展現她的遺憾與團魂。翻攝IG@chaeyo.0

韓國人氣女團TWICE出道10年，本週末（22日、23日）終於唱進台灣，一連2晚在高雄世運主場館開唱，吸引逾11萬人次買票朝聖。成員彩瑛因診斷患有「迷走神經性昏厥」，在醫生建議下預計停工至年底，這次無法跟著團友子瑜回家開唱，但彩瑛的精神仍與TWICE同在，深夜仍在IG發限動，爆發暖暖團魂。

彩瑛在限動轉發高雄影片，以哭哭臉表達缺席的遺憾，藍色愛心則獻給子瑜。翻攝IG@chaeyo.0

這次TWICE終於陪著忙內成員子瑜回到台灣演出，除了為台灣ONCE（粉絲名）獻出許多獨家驚喜，官方社群在演唱會結束後也火速更新高清照片及影片，人在韓國的彩瑛，看到官方影片後，也轉發到個人IG限動，並貼上子瑜的代表色「藍色」的愛心及哭臉的emoji貼圖，展現心與TWICE同在。

TWICE昨晚在世運開唱，沒忘了貼上代表彩瑛的草莓符號，象徵9人一心。翻攝X@JYPETWICE

而人在高雄開唱的TWICE，後台拍下的巡演認證照，除了讓主場的子瑜站在C位，也沒遺忘了彩瑛，照片右方以小小的草莓圖案，為綽號「草莓公主」的彩瑛留下專屬位置。TWICE今晚6點半在同場地還有一場演出。



