彩瑛缺席高雄世運演唱會！心與TWICE同在 隔海送愛子瑜暖爆
韓國人氣女團TWICE出道10年，本週末（22日、23日）終於唱進台灣，一連2晚在高雄世運主場館開唱，吸引逾11萬人次買票朝聖。成員彩瑛因診斷患有「迷走神經性昏厥」，在醫生建議下預計停工至年底，這次無法跟著團友子瑜回家開唱，但彩瑛的精神仍與TWICE同在，深夜仍在IG發限動，爆發暖暖團魂。
這次TWICE終於陪著忙內成員子瑜回到台灣演出，除了為台灣ONCE（粉絲名）獻出許多獨家驚喜，官方社群在演唱會結束後也火速更新高清照片及影片，人在韓國的彩瑛，看到官方影片後，也轉發到個人IG限動，並貼上子瑜的代表色「藍色」的愛心及哭臉的emoji貼圖，展現心與TWICE同在。
而人在高雄開唱的TWICE，後台拍下的巡演認證照，除了讓主場的子瑜站在C位，也沒遺忘了彩瑛，照片右方以小小的草莓圖案，為綽號「草莓公主」的彩瑛留下專屬位置。TWICE今晚6點半在同場地還有一場演出。
更多鏡報報導
TWICE高雄世運官方美照出爐！ 5.5萬人齊看煙火秀超壯觀
直擊／子瑜主場獨寵台粉！驚喜獻唱〈日不落〉 煙火秀TWICE也看呆
直擊／子瑜台灣首唱好暖！掏親筆信吐心聲 認「曾想放棄」逼哭5萬歌迷
其他人也在看
TWICE高雄開唱！崔荷潾沒搶到票不氣餒 最想見的竟是「她」
南韓天團TWICE週末在高雄世運主場館連唱兩天，全城瞬間變身為大型朝聖現場，大家都為了看子瑜「回娘家」而湧入高雄。同樣身為高雄人的「樂天女孩」崔荷潾，也忍不住透露自己超想去追星，「很想去看『台灣的驕傲』周子瑜，但真的買不到票。」不過沒搶到TWICE，她透露還有另一個目標：「好想看孫淑媚本人！」尤其週末限定上演的「跨界女團」讓她眼睛發亮，「完全新鮮組合，真的覺得很有趣。」鏡報 ・ 1 小時前
TWICE子瑜返台威力太強！蔡英文：連兩天被洗版
韓國超人氣女團TWICE昨在高雄開唱首日，狂破5.5萬ONCE（粉絲名）朝聖，台灣成員周子瑜暌違10年首度回家鄉開唱，讓演唱會瞬間升格為「全台大事」！今（23）稍早，前總統蔡英文也罕見發文「加入應援行列」，引爆網路熱議。蔡英文在社群上分享，這兩天幾乎被TWICE洗版，「彷彿我也一起參加了這場演唱會」自由時報 ・ 1 小時前
TWICE高雄世運官方美照出爐！ 5.5萬人齊看煙火秀超壯觀
來自台南的子瑜，隨韓國人氣女團TWICE出道10年，終於將團體帶回家鄉開唱，22日、23日一連兩天在高雄世運主場館開唱，據官方最新統計，2天吸引逾11萬人次朝聖。鏡報 ・ 14 小時前
吸安男子開車潛入芭樂果園行竊落網 唾液快篩逮到毒駕送辦
近來芭樂因減產的關係，批發行情再創新高，台南郭姓男子開車潛入大內區果園偷採，善化警分局巡邏時逮獲，並以唾液快篩檢測，被揪出犯案前有吸食安非他命，依照竊盜、毒駕等罪移送法辦。大內分駐所員警今天凌晨1點許，在蒙正段4地號護果巡守芭樂果園時，發現1部自小客車停放，形跡可疑，展開稽查，進而發現郭姓駕駛正在偷自由時報 ・ 1 小時前
直擊／TWICE子瑜甜撂台語 一句「終於帶成員一起來」感動5萬人
韓國人氣女團TWICE出道10年的首場台灣專場演唱會，今（22日）晚6點半在高雄世運主場館舉行，由於是台灣成員子瑜出道後首次回家鄉演出，即便少了請病假的彩瑛，仍讓台灣ONCE（粉絲名）期待不已。今明2晚將吸引10萬人次朝聖，沒買到票的歌迷則在場館外席地而坐，在漏音區也超嗨！當5萬歌迷聽到子瑜用台語高喊：「打給厚！哇系子瑜！」頓時讓5萬人的尖叫聲嗨爆世運，歌迷跟著一起感動又開心。鏡報 ・ 17 小時前
子瑜高喊「我回來了」全場落淚！TWICE隊友暖曝：她是我們的驕傲
韓國女團TWICE本週末連續2天在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」演唱會，出道10年來首次在台開唱。今（22日）是演出第一天，子瑜一開口就高喊：「我回來了，哇係（我是的台語）子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」讓台下粉絲感動不已，啜泣聲此起彼落，場面相當溫馨。中時新聞網 ・ 19 小時前
子瑜遭黃安檢舉被迫道歉！親媽昔9字高EQ回敬
娛樂中心／楊佩怡報導南韓人氣女團「TWICE」於22、23日降臨高雄，不僅是出道10年首度全體來台，也是台灣成員周子瑜在南韓打拼十多年、首度回到家鄉演出。回顧子瑜10年前剛出道時，被舔共藝人檢舉「台獨」而遭受大批台灣網友列入黑名單，而子瑜媽媽黃燕玲昔日受訪時被問到對於黃安回台用健保一事，她神回1句，展現其超高EQ。民視 ・ 6 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬62／許瑋甯頒獎妙語如珠！一度遺憾錯過這個獎 台上金句勉勵新人們
近日喜事不斷的藝人許瑋甯，受邀出席本屆金馬獎並擔任「最佳新演員」頒獎人。當天她以一襲閃亮粉紅色平口禮服亮相，氣質迷人，全場焦點。身為資深實力派演員的她，也在台上向所有入圍者送上溫暖勉勵。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小英頂藍髮應援 TWICE首度來台與有榮焉
[NOWnews今日新聞]韓國天團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓歌迷ONCE們興奮又感動。對此前總統蔡英文今（23）日在社群平台上PO出與高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬獎／林依晨露出「大量膚色」突破尺度辣翻全場！ 紅毯靈感來自小孩藏洋蔥
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 8 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前