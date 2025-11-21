彩瑛罹「迷走神經暈厥」曝病因 泫雅、《淚之女王》金貞蘭都曾發病

韓國女團TWICE成員彩瑛因罹患血管迷走神經性暈厥而被迫停工至年底，無法出席高雄演唱會。這種疾病主要好發於年輕女性，可能因聲光刺激、疼痛感或久站等因素導致血液無法正常流向腦部而引起暈厥。除彩瑛外，女星泫雅曾在11月初演出中昏倒送醫，《淚之女王》演員金貞蘭也因此病撞傷頭部，顯示這種疾病對高強度工作的藝人造成的嚴重影響。

TWICE彩瑛確定缺席高雄開唱。（圖／翻攝YouTube）

彩瑛擁有空靈嗓音和亮麗外型，兩個月前才發行個人專輯《SHOOT (Firecracker)》和《Girl》，其solo作品廣受好評。然而，TWICE從今年7月開始的世界巡迴演唱會行程緊湊，幾乎每周都要在不同城市演出，高強度巡演將持續到明年6月。在如此繁忙的行程下還需兼顧專輯工作，彩瑛最終因健康問題不得不暫停工作。

心臟血管內科醫師林謂文表示，血管迷走神經性暈厥通常發生在人站立太久、受到情緒刺激或疼痛時。這些因素會刺激自律神經系統中的副交感神經（即迷走神經），導致心跳突然變慢、血壓驟降，使血液無法正常流向腦部而引起暈厥。

金貞蘭在自己的YouTube頻道透露因為「迷走神經性昏厥」暈倒。（圖／翻攝YouTube）

女星泫雅近期也因相同疾病在11月初演出途中昏倒送醫。更嚴重的是，《淚之女王》中飾演姑姑角色的金貞蘭因病發突然暈倒，撞到桌角導致下巴受傷，她曾表示自己差點走到鬼門關，當時完全沒有察覺到病情即將發作就突然暈倒了。

林謂文強調，這種疾病特別容易影響年輕女性，尤其是經常面對聲光刺激的藝人更為好發。他建議，一旦出現視線模糊等前兆症狀，應立即坐下或躺下，避免因無意識倒地而造成更嚴重的傷害。

