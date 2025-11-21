彩瑛solo+演唱會高壓行程！揭「迷走神經性昏厥」真相 泫雅1月昏倒12次

TWICE出道10年首度來台開唱，彩瑛確定缺席。彩瑛IG



韓國女子天團「TWICE」22、23日在高雄國家體育場（世運主場館）開唱前夕，經紀公司「JYP娛樂」無預警發布公告，彩瑛罹患「血管迷走神經性暈厥」（vasovagal syncope），確定缺席高雄場，年底前都將停工靜養。事實上，除了彩瑛，韓國「性感女王」泫雅（HyunA）以及《淚之女王》飾演姑姑的女演員金貞蘭都罹患此病；泫雅曾經一個月內昏厥12次。

TWICE出道10年首度來台開唱，彩瑛確定缺席。彩瑛IG/TWICE IG

彩瑛忙於solo以及演唱會，行程密集又高壓，從10月25日吉隆坡場次開始卻突請病假，11月初澳洲雪梨、墨爾本也沒參加，共缺席5場，而接下來預定於高雄、香港、曼谷舉行的世界巡迴同樣無法參與演出。「JYP娛樂」證實，她罹患「血管迷走神經性暈厥」（vasovagal syncope）。

亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師吳致螢指出，常見昏厥原因包括短暫性腦缺血、中風、肢體無力等，但若昏倒後很快就恢復清醒，且發生在年輕族群，則往往會與「迷走神經性昏厥」高度相關。

「迷走神經性昏厥」是指，迷走神經若過度興奮，抑制交感神經，會造成心跳過慢、血液輸出量減少，當腦部血液灌流不足，就會因此暈倒，誘發的原因則包括疼痛、恐懼、情緒緊張、用力排便、用力咳嗽、水分補充不足、過度飢餓、姿態性低血壓等。

泫雅日前在澳門water bomb（水彈音樂節）表演。翻攝微博

泫雅唱到一半突昏倒在地。翻攝微博

泫雅。翻攝IG@hyunah_aa

吳致螢強調，上述情況多數都會很快緩解，例如上廁所後起身感到一陣天旋地轉，或者打針時「暈針」，一般只要稍做休息或平躺幾分鐘，往往就會恢復正常，不過，也可能與心因性疾病如心律不整、嚴重心臟瓣膜疾病，或腦神經疾病如癲癇有關，建議諮詢醫師詳細診察，才能給予正確的治療。

吳致螢提醒，昏倒的真正致命原因多半都是倒下時頭部撞擊到硬物或尖銳物品衍生其他重傷害，因此萬一民眾發現本身有冒冷汗、頭暈、臉色發白等前兆，此時就得提高警覺，可透過雙腿交叉站立，並將雙手相扣向外拉，提高血壓，避免昏厥，降低生命危害的風險。

