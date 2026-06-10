彩田米跨界研發蒸餾酒 勇奪4面國際金牌

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彩田友善農作執行長楊儒門(右4)、草木和公司邱宇馨執行長合作研發3種蒸餾酒，榮獲國際烈酒競賽4金，今(10)日於市政會議獻獎，市長侯友宜肯定彩田友善農作為農民爭取榮耀。(記者王志誠攝)

▲彩田友善農作執行長楊儒門(右4)、草木和公司邱宇馨執行長合作研發3種蒸餾酒，榮獲國際烈酒競賽4金，今(10)日於市政會議獻獎，市長侯友宜肯定彩田友善農作為農民爭取榮耀。(記者王志誠攝)

新北市農業局輔導之「彩田友善農作」，以金山在地生產的彩田米為原料，透過跨界研發釀造高品質蒸餾酒，近期於多項國際競賽中嶄露頭角，一舉囊括四面金牌。此舉不僅成功將台灣「米製威士忌」推向世界舞台，更展現了農產加工加值的卓越實力。

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此次獲獎作品成績斐然：「草木和白米炸彈第二號」榮獲二０二五英國世界威士忌大賽（ＷＷＡ）金獎；「草木和新台灣精神第一號」摘下二０二五英國國際葡萄酒暨烈酒競賽（ＩＷＳＣ）及舊金山世界烈酒大賽（ＳＦＷＳＣ）雙金獎；「草木和梅蒸餾酒」則獲得二０二五舊金山世界烈酒大賽（ＳＦＷＳＣ）金獎。

彩田友善農作執行長楊儒門長期深耕北海岸，推動友善水稻耕作，並創立公司媒合契作與推廣食農教育，致力為農友開創永續出路。這份對土地的情感獲得外界高度響應，不僅有愛鄉護農會捐助三百萬元支持在地食農教育，一一四年更吸引賓航賓士汽車公司簽訂契作，購買三千公斤彩田米，以實際行動力挺友善耕作政策。

新北市長侯友宜表示，新北市目前共有三百一十一戶農友投入友善耕作，面積達三百二十五點六公頃。市府積極輔導轉型，鼓勵農友尊重自然、順應生態，在提供優質農產品的同時，亦帶動地方產業升級，讓金山好米走向國際，進而提升農民收益。

新北市農業局長諶錫輝指出，友善耕作堅持不使用化學肥料與農藥，也不涉及基因改造，不僅守護民眾健康，更有助於生態環境永續。市府持續推動「三生農業」願景，輔導農產品跨界加值，期盼透過產業經濟轉型，支持農友堅持耕作，實現農業與自然共生的發展目標。

楊儒門執行長強調，希望能將金山獨特的人文、風土與地貌，透過酒品風味封存於瓶中，向世界分享這份來自台灣土地的風味。未來將持續擴大米酒的國內外市場，透過穩定米價與提升農民信心，讓更多人認識優質的台灣農產。

（※警語：未滿十八歲禁止飲酒；酒後不開車，安全有保障。）