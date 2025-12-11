彩繪大師莊武男 以建築為畫布、蒐文物於錦繡

（中央社記者邱祖胤台北11日電）彩繪大師莊武男長年投入傳統彩繪，淡水龍山寺、歷史博物館門神等多處建築裝飾都出自他之手，新書「錦繡莊武男：人間國寶的彩繪人生」，記錄他以建築為畫布、蒐文物於錦繡的歷程。

根據蓋亞文化提供新書資訊，莊武男是台灣僅存的「南北式垛頭彩繪藝師」，獲文化部認定為「重要傳統工藝保存者」，本書從他的出身、學藝及傳承一路娓娓道來，細述他從文物修復到收藏、保護的歷程與故事。

書中同時收錄莊武男大量彩繪作品，從珍貴草圖到彩繪工序紀錄，見證匠師的執著堅持，也一窺傳統彩繪藝術之美。

作者林嘉澍在序中表示，他因為建築學者李乾朗的引領入門，向莊武男學習初步彩繪技藝、古董鑑識；莊武男創建私人莊園文物館「錦繡莊」，讓失去歸屬的文物找到新家。林嘉澍也時常參與錦繡莊舉辦的民俗節慶活動，並隨同參與古蹟修復過程，近距離觀察莊武男的技藝與心法。

林嘉澍表示，莊武男曾經與大部分老一輩匠師合作，並參與多次「拚場」，通曉各種傳統繪畫雕刻技法，且表達能力強、條理清晰；近年來古蹟維修興起彩繪保存意識，莊武男為傳承彩繪技藝，於淡水社區大學開課傳徒20餘年，如今桃李成群，為彩繪技藝開啟新頁。

本書記錄莊武男一生彩繪成就及創立錦繡莊的過程，林嘉澍表示，希望此書的記錄是個良好的開始，讓後人了解資深匠師的技藝，以及這座由私人獨力創建的古董莊園博物館。（編輯：張雅淨）1141211