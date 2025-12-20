彩繪彰邑百景 林世賢籲公共建設融入藝術文化元素

彰化市公所主辦的「藝術家彩繪燈籠」活動今年邁入第六個年頭，廣邀縣內十八個書畫會、近三百位藝術家共襄盛舉，其中逾百位昨（二十）日上午十時，齊聚彰化藝術館前廣場，林世賢致詞表示，彰化市東區擴大都市計劃開發、鐵路高架化、捷運綠線延伸至彰化以及多項都市計畫等重大建設推動中，未來城市發展不僅著重交通與商業機能提升，更需融入藝術與文化元素。

彰化古名「半線」，源自平埔原住民族巴布薩族社名音譯。清雍正元年（西元一七二三年），清廷設立彰化縣，並以半線為縣治所在地，開啟彰化三百年的歷史。歷經長時間發展，彰化成為文化底蘊深厚的古都，擁有四處國定及十六處縣定古蹟，數量居全縣之冠、全國名列前茅。

今年彩繪燈籠活動以「彩繪彰邑百景」為主題，邀請藝術家將彰化的歷史古蹟、自然風景與人文特色融入燈籠創作，展現地方文化與藝術之美。

彰化市長林世賢表示，市公所於歲末舉辦「半線古城慶典之都」文化季，系列活動由「午馬年·藝術家名人彩繪燈籠」揭開序幕，持續至元宵節，邀請民眾共同參與，認識彰化歷史文化，在歡樂氛圍中迎接新年。