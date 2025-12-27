彩色花椰菜夯什麼？一次看懂營養與料理重點

相較於白花椰菜，彩色花椰菜整體口感較為緊實，甜度也略高。圖：翻攝自鮮享農YA - 農糧署粉專

花椰菜是一年四季皆可生產的蔬菜，其中以冬、春兩季為主要產季，料理方式多元，無論清炒、汆燙，或入菜炒飯、製作濃湯，甚至加工為花椰菜乾，都能輕鬆呈現美味。農糧署表示，市面上常見的白花椰菜口感清甜、質地鬆軟，富含維生素 C、鎂、葉酸及蛋白質，是許多家庭餐桌上的常備蔬菜。

隨著育種技術的進步，花椰菜透過選育馴化，逐步發展出綠色、橘色與紫色等不同花球顏色的「彩色花椰菜」。相較於白花椰菜，彩色花椰菜整體口感較為緊實，甜度也略高，外觀繽紛，不僅增添料理視覺層次，也讓消費者在選擇上更加多元。

廣告 廣告

農糧署進一步說明，不同顏色的花椰菜在營養成分上各具特色，其中綠花椰菜葉黃素含量較高，有助於維持晶亮健康；橘花椰菜富含 β-胡蘿蔔素及維生素 A；紫花椰菜則含有較多花青素。農糧署也鼓勵民眾嘗試彩色花椰菜入菜，透過簡單料理，就能兼顧營養與美味，讓餐桌更加豐富多彩。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

圓夢愛心關懷協會捐贈樓梯機 助蘆竹消防分隊強化體能訓練

中壢新生路酒駕翻車 駕駛酒測值1.06送辦