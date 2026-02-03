彩色電火條邊吃鹹粥 台灣感性有新篇

圖：台北汀洲路上「味有招」店面。（圖／主辦單位提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

這幾年，韓國的社群平台興起了另一種觀看台灣的方式──街道巷弄間獨有的「台灣感性」，老公寓、鐵窗花、綠盆栽…，一種懷舊、常民的生活氣味，不完美，卻帶著人情溫度。台灣感性究竟是什麼？知名鹹粥店「味有招」給出一個迥然不同的有趣場景。

清晨6點，台北汀洲路上，一家在電火條(電線桿)邊的鹹粥店，一鍋大骨湯，冒著蒸騰熱氣。一旁是一只刻著歲月痕跡的瓦斯煮飯鍋，鍋蓋掀起，和著蝦米悶煮的白飯香氣四溢。掌鍋的阿姨身手俐落，將預先煮好的白飯舀入大骨湯裡，不時添入油蔥、豆皮…煨煮，自帶一種節奏。

廣告 廣告

圖：「味有招」的鹹粥。（圖／主辦單位提供）

小小的店面，座位少，上菜極快。「老闆…鹹粥、雞捲、紅燒肉！」附近居民、計程車運將，一入內就熟門熟路點起店裡的招牌菜。以五香、胡椒粉醃製的紅燒肉，炸得酥香，沾著店家自製甜辣醬與薑絲一同入口，是鹹粥的標配組合。想再吃好一點，就加點「馬薺脆雞卷」，包著荸薺、洋蔥的雞捲，特別爽脆鮮甜。只見店裡的阿姨，就著一塊與老店同樣歲數的木頭砧板，攤開腐皮，雙手仔細包捲著餡料，轉眼疊起一座雞卷小山。

「味有招」的鹹粥，口感介於粥與飯之間，吃起來如湯泡飯，飯粒吸飽了大骨湯汁，油蔥香隨著熱氣竄出，吃在嘴裡更覺扎實飽足，桌上的白胡椒隨意撒下，那又是另一種滋味。小店沒有門，冷冬的空氣自由流竄，這碗粥卻在不鏽鋼碗的保溫下，吃到最後一口依舊溫熱，也讓每個人吃得從胃徹底暖起來。像湯飯之於韓國人，像茶泡飯之於日本人，台灣人也有這麼一碗鹹粥，如此常民而溫暖。

從20多年前的無名鹹粥起家，這碗鹹粥一直是南機場早餐美食的代表之一。數年前交棒給第二代女婿承接，原本無名的鹹粥轉型品牌「味有招」，店面同步改裝，豎起兩副鮮明招牌，包夾著原本矗立在街角的閒置電線桿，宛如從店內拔地穿出。

那條閒置的電線桿，如今重新粉刷上棕、橘、白三色斜紋，懷舊與潮味參半，轉身一種地標的姿態；旁邊是坐在攤前埋首吃粥的運將阿伯，他的計程車就停在對街，偶爾回頭看一眼。這或許是另一種台灣感性，在都市更新的浪潮裡，留下這道風景的是，一家歷經20多年歲月淬鍊的鹹粥老店。在台北人五花八門的早餐選項中，至今仍受著眾多人的愛戴，每個禮拜來報到的阿伯，看著google評論前來的年輕朋友，同坐在小小的店裡，迎著曙光、挨著身子，用一碗鹹粥，親炙感性的台灣風景。