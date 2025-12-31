彩虹愛家高雄14校巡演 30場音樂劇陪伴學童成長

（中央社記者林巧璉高雄31日電）彩虹愛家文教基金會從月初起展開2025兒童音樂劇「最好的師傅」高雄校園巡演，最終場今天在河堤國小登場。劇團表示，巡演期間走訪14所學校，完成30場公益演出，盼以音樂故事陪伴童年。

河堤國小今天透過新聞稿表示，巡演所有演員與幕後工作人員，皆為福山文府 Drama 劇團的志工。劇團從上半年起投入長時間籌備，從劇本討論、角色分配、音樂創作到服裝道具製作，每一個細節都不假他人之手。

校方表示，更令人動容的是，有志工因身體不適，週日仍在醫院吊點滴休養，週一便堅持粉墨登場，只希望將最完整、最真摯的演出呈現在孩子眼前，展現無私付出的教育情懷。

河堤國小校長杜昌霖表示，在社群媒體快速發展、偏見與霸凌事件時有所聞的時代，孩子更需要被溫柔而正向地引導。彩虹愛家以藝術為橋梁，用守信的行動，為孩子打造一個充滿理解、尊重與希望的學習環境；志工們用盡力氣的演出必將深深留在孩子心中。

杜昌霖說，感謝彩虹愛家連續4年走進河堤國小，從2022年「疫情有藍天」、2023年「黑森林歷險記—神奇裝備」、2024年「成為祝福」，到今年「最好的師傅」，以藝術長久陪伴孩子成長。

河堤國小輔導主任洪楠傑指出，今年舞台劇以古代為背景，結合中國風音樂、古裝造型與舞蹈，細膩描繪師生互動與成長歷程。劇情涵蓋親師生溝通、正向面對挫折、學習謙遜請益，以及建立責任與愛的關係，引導孩子在故事中學會面對挑戰，並學習為他人帶來祝福。

五年級學生林芸亦說，劇情最感動的是師傅沒有放棄教民眾練武，一直陪著他們，學校老師就像師傅一樣，「在我們失敗的時候給我們力量和方向。」

六年級學生蕭楠熹表示，志工們表演的音樂劇好生動有趣，讓大家學到遇到困難不要害怕，因為生活周遭有很多人都願意幫忙，學習是一件很幸福的事。（編輯：李亨山）1141231