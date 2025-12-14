彩虹甕窯雞驚豔上桌，多樣熱炒與手路菜，聚餐首選

阿鴻大灶雞主打招牌彩虹大灶雞，甕窯雞風味的酥脆外皮與鮮嫩肉質，搭配七彩繽紛的醬料。除了烤雞，還有各式家常熱炒、手路菜、海鮮及蔬食，無論單點或合菜都能滿足家庭朋友聚餐的需求，重點是還免服務費，店家鄰近廍子公園、大坑風景區。

白灼鮮海蝦 脆甜彈牙的口感，咀嚼後有滿滿蝦肉的甜味，一旁的芥末醬油可沾、可不沾，覺得配上雞油湯也好好吃。

蒜香高麗菜 口感脆甜、味道清香中帶有些許的蒜味，不油膩又有香味。

鳳梨鮮蝦球 酥脆的外衣，外衣厚薄適中，裡面的蝦肉Q彈脆甜，趁熱咬開後香氣就會撲鼻而來，而鳳梨則是在蝦球的周邊，當一起入口，鳳梨的果汁和美乃滋滑順剛好綜合了最外層的乾，而酸甜則是讓整體變得更佳清爽。

廣告 廣告

蔥爆醬牛肉 以牛肉的鮮、彈、香為主，中間則是不多的醬香和蔥香穿插，咀嚼到後面時，可以感受到肉的甜味和鮮嫩的口感。

五味軟絲 軟絲鮮軟Q彈，覺得單吃可以吃到滿滿的海味，沾上一點點油膏入口，鹹香味道讓軟絲變得就像一道唰嘴的小點。

雞汁香悶筍 口感脆甜，接著筍香的香甜味在口中漸漸的愈來愈多，後面則是雞油的香味，把悶筍帶到更好吃的層次。

彩虹大灶雞 除了甕窯雞的雞油湯外，一盤七彩繽紛的醬料，讓烤雞有了色、香、味俱全的美好。 外皮有著微微酥脆但又Q軟的口感， 裡面肉質口感有彈性，可以吃到肉的鮮嫩和烤過後濃縮在裡面的肉香和水份。





店家名稱：阿鴻大灶雞

所在地址：台中市北屯區廍子路168號

營業時間：11:00-14:00 / 17:00-22:00

相關連結

彩虹甕窯雞驚豔上桌，多樣熱炒與手路菜，家庭朋友聚餐首選-菜單

老街銅板價下午茶點心，地瓜球外酥內Q，13種口味給你選擇

老麵製作而成的麵包，平價美味又好吃

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！