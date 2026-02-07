彩虹藝鐵開幕 傳遞枋寮感性

枋寮彩虹藝鐵7日開幕，蝸居慢活適合悠閒品嘗咖啡，巨大的貓咪裝置藝術非常療癒。（羅琦文攝）

屏東枋寮鐵道藝術村自民國108年歷經解約、藝術家撤村及經營不善等風波，一度陷入低潮，台鐵局重新對外招標整建後，7日以全新面貌「枋寮彩虹藝鐵」重新開幕，結合在地文化、藝術創作、社區特色及農漁產業，透過繽紛彩繪與藝術設計，為沉寂多年的鐵道藝術村注入嶄新生命力。

在整體規畫下，18棟老舊建築披上色彩外衣，成功轉型為特色空間，進駐業者以在地青年與返鄉創業者為主，亦有嚮往南國陽光與慢活節奏南漂的老闆，從家常味牛肉麵到金牌龍膽石斑、創意手作古早味甜品湯圓、結合藝術與文青風的咖啡輕食、療癒的貓咪互動與文創生活，還有在地果農經營的農特產品，部分店家結合藝術展覽、文化展演、教育推廣、美感學習，強調空間的多功能性。

營運管理團隊愛琴海岸關係企業董事長林珅輝表示，他是枋寮人，基於愛故鄉的心，重建彩虹藝鐵，以蝸居慢活、體驗在地為主軸，園區內有一條蝸牛巷，有許多彩繪可愛的蝸牛，期盼大家放慢腳步遇見美麗，讓這裡成為屏東縣藝術的一個小村落。

林珅輝說，他曾在枋寮鐵道藝術村經營餐廳，親眼見證園區興衰，但他始終相信這裡深具再生潛力，因此投入逾千萬元，攜手園區夥伴共同努力，從113年底經10個月整建，114年10月開始試營運，園區涵蓋餐廳、咖啡廳、瑜珈教室及石雕藝術家黃瀅權工作室，很快就成為網紅打卡景點，今後會陸續舉辦多項活動，讓大家看到枋寮的美。

屏東縣長周春米說，車站都是大家共有的回憶，坐著火車到車站，到旁邊走走逛逛，是每個台灣人最感性的記憶，枋寮是有山有海最美麗的地方，還有優質的農漁產，縣府接下來在這裡舉辦漁村點燈、西洋情人節活動，歡迎大家坐火車到枋寮彩虹藝鐵逛逛走走，感受枋寮的浪漫與感性。