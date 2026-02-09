「彩虹藝鐵」宿舍轉型 蛻變慢活文旅聚落

記者古可絜／綜合報導

「彩虹藝鐵」園區位於枋寮火車站旁儲運路上，自車站步行3分鐘即可抵達，交通便捷且沿途可感受南國陽光與慢活氛圍。園區前身為臺鐵舊宿舍，現在翻轉老舊宿舍風貌，結合藝術、人文與生活美學，整建後的18棟建物外觀以多種色彩設計，呈現奔放與活力之視覺風貌，並以「藝術共創、在地風味、慢活生活」為核心主題，打造南臺灣最具特色的文旅聚落，成為遊客注目的文化亮點。

青年返鄉進駐 店家經營多元

園區進駐店家以在地青年與返鄉創業者為主，亦有嚮往南國的陽光與慢活節奏而南漂的老闆，經營內容涵蓋家常味牛肉麵到金牌龍膽石斑料理、結合藝術與文青風的咖啡輕食、在地果農經營的農特產品，更有生產外銷等級的在地芒果；部分店家結合藝術展覽、文化展演、教育推廣、美感學習等模式，強調空間多功能運用。

園區亦規劃結合慢生活體驗的檜木香氛空間、瑜伽課程及藝術創作體驗。石雕創作藝術家黃瀅權以貓頭鷹、達摩、小沙彌、童年為題材，創作出充滿生命力的作品，讓藝術成為園區重要亮點之一。有「龍膽石斑故鄉」稱號的新龍社區，以食魚教育與農村再生為主題，透過產學合作將廢棄的龍膽石斑魚鱗片提煉萃取製成膠原蛋白保養品，展現地方產業與永續發展並行成果。

為提升整體遊憩體驗，區域內規劃多座裝置藝術及5隻彩繪蝸牛，提供遊客拍照打卡，多家店家推出限定優惠，包括打卡贈禮與評論回饋，邀民眾前往走訪，在美食、藝術與慢活氛圍中，感受老屋新生與地方情感交織出的全新魅力。

