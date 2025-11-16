彩虹運輸重啟！《模範計程車3》11/21首播！5大原班人馬：李帝勳&表藝珍回歸！《模範計程車2》文彩元出場埋第三季伏筆｜播出平台、更新時間看這裡

《模範計程車3》表藝珍、李帝勳劇照

【文/少女心文室】《模範計程車》續作系列《模範計程車3》確定在今年末回歸！該系列作相當受到劇迷們的喜愛，第一季在2021年首播，就創下最高16.0%高收視，緊接著第二季《模範計程車2》迅速在2023年回歸，再度創下21.0%的超高收視，讓觀眾不斷敲碗第三季回歸！而第三季《模範計程車3》確定在11/21登場！5大原班人馬：李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍攜手回歸！近期官方也曝光劇照、海報、預告等內容掀起觀眾高度期待感！

🍿《模範計程車3》韓劇線上看

播出平台：friDay影音

開播時間：11月21日

更新時間：每週五六更新

《模範計程車3》海報

《模範計程車2》由李帝勳、表藝珍、金義聖、裴侑藍、張赫鎮組成「彩虹運輸」執行各類委託案件，而在大結局最後一集，金素妍與文彩元更強勢客串登場，為劇情埋下第三季故事，看來《模範計程車》系列繼續未完待續！《模範計程車》系列一直相當受到觀眾喜愛的系列韓劇，目前即將來到第三季，根據韓媒報導指出該劇將在今年下半年推出第三季《模範計程車3》，原班人馬李帝勳、表藝珍、金義聖、裴侑藍、張赫鎮回歸，不過第三季將更換導演，由《浪漫醫生金師傅3》共同導演姜寶承執導，原編劇吳相浩執筆！

《模範計程車3》李帝勳海報

《模範計程車2》大結局除了金素妍特別出演登場，文彩元的出場，更是為第三季埋下伏筆，在第二季大結局，以新聞報導帶出一則「軍中性暴力」案件，一名女中式在軍中遭到性暴力最後自殺，曾報警求救，但卻遭到脅迫攏絡等二次傷害，最後痛苦不堪的結束生命，部隊不但草草結案，還偽造證據，而金道奇也換上全身軍裝以軍事監察科身分再次進入軍中。接著文彩元正式登場，在劇中飾演「朴俊京」，兩人在軍中悲傷對視，文彩元更看似眼眶含淚，向金道奇敬禮，而金道奇則看似裝作不認識，從文彩元身邊經過，預計是要在軍中查案，所以先不相認，文彩元客串出演第二季大結局，以新的委託案埋下第三季伏筆，雖然文彩元一句台詞也沒有，但為劇情帶來強大懸念，預計會是第三季會是關鍵角色！

《模範計程車3》李帝勳劇照

彩虹運輸團隊在第二季大結局結束最艱困任務後又過了一年，在大結局彩虹運輸又接到了新的委託案，金道奇也全副武裝開著模範計程車出動，彩虹運輸其他成員也跟著出發，象徵5283的任務未完待續，而他們要執行的就是「黃藝利中士命案」，而金道奇也說：「5283開始行動！」最後該劇的片尾也上了字幕「只要電話響起，便會繼續行動下去」！而《模範計程車3》第三季目前曝光張娜拉、尹施允、呂爵安、陰問錫、笠松將等卡司皆會客串出演，而在第三季表藝珍與李帝勳是否會有感情線，就讓我們期待更精采第三季故事登場吧！

《模範計程車3》表藝珍劇照

