彩虹運輸重啟！《模範計程車3》11/21首播！5大原班人馬：李帝勳&表藝珍回歸！《模範計程車2》文彩元出場埋第三季伏筆｜播出平台、集數、更新時間看這裡
【文/少女心文室】《模範計程車》續作系列《模範計程車3》確定在今年末回歸！該系列作相當受到劇迷們的喜愛，第一季在2021年首播，就創下最高16.0%高收視，緊接著第二季《模範計程車2》迅速在2023年回歸，再度創下21.0%的超高收視，讓觀眾不斷敲碗第三季回歸！而第三季《模範計程車3》確定在11/21登場！5大原班人馬：李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍攜手回歸！近期官方也曝光劇照、海報、預告等內容掀起觀眾高度期待感！
🍿《模範計程車3》韓劇線上看
播出平台：friDay影音
開播時間：11月21日
更新時間：每週五六更新
集數：16 集
《模範計程車2》由李帝勳、表藝珍、金義聖、裴侑藍、張赫鎮組成「彩虹運輸」執行各類委託案件，而在大結局最後一集，金素妍與文彩元更強勢客串登場，為劇情埋下第三季故事，看來《模範計程車》系列繼續未完待續！《模範計程車》系列一直相當受到觀眾喜愛的系列韓劇，目前即將來到第三季，根據韓媒報導指出該劇將在今年下半年推出第三季《模範計程車3》，原班人馬李帝勳、表藝珍、金義聖、裴侑藍、張赫鎮回歸，不過第三季將更換導演，由《浪漫醫生金師傅3》共同導演姜寶承執導，原編劇吳相浩執筆！
《模範計程車2》大結局除了金素妍特別出演登場，文彩元的出場，更是為第三季埋下伏筆，在第二季大結局，以新聞報導帶出一則「軍中性暴力」案件，一名女中式在軍中遭到性暴力最後自殺，曾報警求救，但卻遭到脅迫攏絡等二次傷害，最後痛苦不堪的結束生命，部隊不但草草結案，還偽造證據，而金道奇也換上全身軍裝以軍事監察科身分再次進入軍中。接著文彩元正式登場，在劇中飾演「朴俊京」，兩人在軍中悲傷對視，文彩元更看似眼眶含淚，向金道奇敬禮，而金道奇則看似裝作不認識，從文彩元身邊經過，預計是要在軍中查案，所以先不相認，文彩元客串出演第二季大結局，以新的委託案埋下第三季伏筆，雖然文彩元一句台詞也沒有，但為劇情帶來強大懸念，預計會是第三季會是關鍵角色！
彩虹運輸團隊在第二季大結局結束最艱困任務後又過了一年，在大結局彩虹運輸又接到了新的委託案，金道奇也全副武裝開著模範計程車出動，彩虹運輸其他成員也跟著出發，象徵5283的任務未完待續，而他們要執行的就是「黃藝利中士命案」，而金道奇也說：「5283開始行動！」最後該劇的片尾也上了字幕「只要電話響起，便會繼續行動下去」！而《模範計程車3》第三季目前曝光張娜拉、尹施允、呂爵安、陰問錫、笠松將等卡司皆會客串出演，而在第三季表藝珍與李帝勳是否會有感情線，就讓我們期待更精采第三季故事登場吧！
🍿《模範計程車3》韓劇線上看
播出平台：friDay影音
開播時間：11月21日
更新時間：每週五六更新
集數：16 集
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
陶晶瑩親向范姜彥豐道歉 直播曝兩人私下對話認錯：確實錯誤判斷
【緯來新聞網】藝人陶晶瑩日前在節目中針對藝人范姜彥豐飲用「小王粿果綠」一事提出評論，引發網友熱議與批緯來新聞網 ・ 1 天前
柯佳嬿驚喜現身台劇！ 網友狂敲二部曲 竟與她擁有「同款神秘刺青」
Netflix影集《如果我不曾見過太陽》成功在網上引發熱烈討論，而在第十集結尾驚喜出現，與李沐刺有相同蝴蝶刺青的柯佳嬿，也掀起一波話題。今（19）日釋出花絮深入解析男女主角李壬曜（曾敬驊 飾）與江曉彤（李沐 飾）的原生家庭與性格背景。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡允潔當二寶媽「連喝水時間都不夠」 被問三胎計畫嚇歪
藝人蔡允潔今年七月中生下兒子「小福寶」，加上大女兒「小福星」，已經成為二寶媽，她感嘆有了兩個孩子後時間更壓縮，連喝水都難，最近也與佩佩一同拜師親子教養專家羅寶鴻，直呼育兒路上彷彿找到明燈，受益良多。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
《鳳凰台上》女星演一半「整片隱形眼鏡滑掉」 網大讚：零走神太專業
由任嘉倫、彭小苒主演的陸劇《鳳凰台上》開播僅5天，便因虐戀劇情掀起熱議。其中一場特寫哭戲更成為討論焦點，有眼尖網友發現，彭小苒在拍攝時隱形眼鏡竟嚴重滑片，整片移位到眼角，但她仍全神投入表演，完全沒有被異物感影響情緒與演技，讓網友們紛紛稱讚「太敬業」。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」造咖 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 8 小時前
獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」
2020年，羅志祥的人生彷彿被按下「暫停鍵」，一場突如其來的「毀滅式分手」，不只終結了他與前任的感情，更在網路輿論發酵下，將所有與他相關的行為都放大、扭曲、重新定義。然而「牆倒眾人推」，他在出事後深刻體驗這句話，「在低谷時，誰離誰留，一切都很真實，那一刻我才發現，原來以前看到聽到，很多都是假的」。鏡報 ・ 13 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
八點檔男星結婚3年未生子 「切心」老婆向家人抱怨
演員余思達在浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒《Talk Talk秀台語2》本週五（21日）播出的節目內容，不滿結婚3年的老婆牟韻潔在被親友們催生子時，竟脫口將原因歸咎於他的身上。中時新聞網 ・ 7 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」 證實成全球代表
47歲女星楊皓如個性爽朗大方，擁有流利口條的她也是綜藝節目的常客，受到許多粉絲的喜愛。近來，楊皓如舉家移民澳洲生活，如今已經過去3個月的時間，她昨（19日）在社群中開心宣布全新身分，引來許多網友留言道賀。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 1 天前
《寶島西米樂 傳承》甜蜜約會提分手 盧彥澤遭巴掌伺候
無預警被失戀的春燕，終於忍不住情緒，一個巴掌甩向中和，場面令人揪心。劇中盧彥澤帶著何宜珊先是甜蜜約會一天，在海邊迎來分手時刻。甜蜜約會提分手 盧彥澤遭巴掌伺候 盧彥澤雖認同「長痛不如短痛」，台視新聞網 ・ 1 天前