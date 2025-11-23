彩虹運輸重啟！《模範計程車3》6大看點：女高生性交易案開局...5大原班人馬「金道奇回來了」李帝勳&表藝珍回歸、超狂客串陣容登場｜哪裡看、集數、演員一次介紹

【文/少女心文室】《模範計程車》續作系列《模範計程車3》在今年末回歸！該系列作相當受到劇迷們的喜愛，第一季在2021年首播，創下最高16.0%高收視，緊接著第二季《模範計程車2》在2023年回歸，再度創下21.0%超高收視，讓觀眾不斷敲碗第三季回歸！而第三季《模範計程車3》在11/21登場，在週末首播2集，就已經創下9.5%高收視率！5大原班人馬集結：李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍攜手回歸在第三季展開更大規模故事！

🍿《模範計程車3》韓劇線上看

播出平台：friDay影音獨家

開播時間：11/21起

更新時間：每週五、六與韓同步更新新集數

集數：16 集

《模範計程車3》李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍海報

1.韓劇《模範計程車3》線上看：《模範計程車》系列作來到第三季！故事規模擴大，不少國際演員出演

《模範計程車2》由李帝勳、表藝珍、金義聖、裴侑藍、張赫鎮組成「彩虹運輸」執行各類委託案件，而在大結局最後一集，金素妍與文彩元更強勢客串登場，為劇情埋下第三季故事，看來《模範計程車》系列繼續未完待續！《模範計程車》系列一直相當受到觀眾喜愛的系列韓劇，目前來到第三季《模範計程車3》，原班人馬李帝勳、表藝珍、金義聖、裴侑藍、張赫鎮回歸，不過第三季將更換導演，由《浪漫醫生金師傅3》共同導演姜寶承執導，原編劇吳相浩執筆！第三季故事規模擴大，找來不少國際演員加盟出演！

廣告 廣告

《模範計程車3》李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍海報

2.韓劇《模範計程車3》線上看：《模範計程車2》第二季大結局回顧：金素妍、文彩元客串埋伏筆

《模範計程車2》大結局除了金素妍特別出演登場，文彩元的出場，更是為第三季埋下伏筆，在第二季大結局，以新聞報導帶出一則「軍中性暴力」案件，一名女中式在軍中遭到性暴力最後自殺，曾報警求救，但卻遭到脅迫攏絡等二次傷害，最後痛苦不堪的結束生命，部隊不但草草結案，還偽造證據，而金道奇也換上全身軍裝以軍事監察科身分再次進入軍中。接著文彩元正式登場，在劇中飾演「朴俊京」，兩人在軍中悲傷對視，文彩元更看似眼眶含淚，向金道奇敬禮，而金道奇則看似裝作不認識，從文彩元身邊經過，預計是要在軍中查案，所以先不相認，文彩元客串出演第二季大結局！

《模範計程車3》李帝勳劇照

3.韓劇《模範計程車3》線上看：「5283金道奇」回來了！李帝勳「多重身份上線」再度瘋狂變身

「信看保證」李帝勳出道以來演出眾多熱門夯劇，包括《Signal 信號》、《模範計程車》、《Move to Heaven：我是遺物整理師》、《搜查班長1958》、《協商的技術》等作品，展現百變樣貌，這次再度以《模範計程車》系列作《模範計程車3》回歸！李帝勳飾演「金道奇」為國軍特殊部隊出身的「彩虹運輸」代表司機，前陸軍士官學校及特種部隊軍官，擁有與生俱來的直覺和冷靜的判斷力，在任何危機下都不會動搖，計程車及任務代號是「5283」！預計在第三季也將「多重身份上線」再度瘋狂變身展現百變樣貌，拳拳到肉的武打動作戲也是重點！

《模範計程車3》李帝勳劇照

4.韓劇《模範計程車3》線上看：「彩虹運輸」團隊最堅強的後盾：金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍

「彩虹運輸」單靠金道奇是沒辦法運作的，背後還有一個最堅強的團隊！包括由金義聖飾演的「張省哲」為「彩虹運輸」的代表理事，犯罪受害者支援中心青鳥財團代表，有不少觀眾質疑張省哲是反派，就讓我們持續追蹤下去方能揭曉！表藝珍飾演「安高恩」為「彩虹運輸」的駭客，在調查人身份背景方面有著卓越實力，高恩與金道奇兩人之間一直有著說不清的情愫，讓觀眾相當好奇，在第三季李帝勳與表藝珍之間會不會有感情線的發展呢？張赫鎮飾演「崔景求」為「彩虹運輸」的交通維修部負責人，裴侑藍飾演「朴振言」為「彩虹運輸」的維修室工程師，兩人可以說是最佳拍檔呢！

《模範計程車3》李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍劇照

《模範計程車3》表藝珍劇照

5.韓劇《模範計程車3》線上看：第三季客串陣容相當精采：張娜拉、尹施允、陰問錫、呂爵安、竹中直人

《模範計程車》每季的客串陣容都相當精彩！在第二季就找來南宮珉、金素妍、文彩元等客串卡斯登場！而第三季規模更擴大，找來不少國際演員加入，包括在首播兩集，笠松將飾演「松田慶太」為在日本福岡活動的黑道組織首領、日本資深演員竹中直人飾演羽島組幹部，曾侍奉福岡勢力首領星野正久的元老組員，另外香港男子音樂組合MIRROR的成員Edan呂爵安更是首次參演韓劇，飾演「張邁可」為一名國際刑警，劇情也不乏以韓文、日文、英文交流，考驗演員們的語言演技發揮！另外，韓國演員客串陣容，張娜拉、尹施允、陰問錫等卡司也即將陸續登場劇中掀起觀眾們的期待！

《模範計程車3》表藝珍、李帝勳劇照

6.韓劇《模範計程車3》線上看：首播2集案件：「女高中生」尹理書跨境性交易案，以日本案件開局

《模範計程車3》第三季案件規模擴大，跨境到日本開局！以一名女高中生尹理書跨境性交易案做為開場！李宥智飾演「吳藝智」為半島女子高級中學三年級三班的學生，尹理書的朋友。因向理書介紹某款賭博遊戲，使其背負債務並前往日本的事件成為導火線。事後因自責而向彩虹運輸尋求協助。車詩妍飾演的「尹理書」為本案件關鍵角色，半島女子高級中學三年級三班的學生。因經由藝智介紹接觸賭博遊戲，為負擔祖母的眼科手術費而持續參與，最終因高利貸造成龐大債務，被迫前往日本從事性交易行為，在逃命途中跳入海中，在求助彩虹運輸後再度被帶走！彩虹運輸跨海介入，金道奇與彩虹運輸最終與國際刑警聯手破獲這場國際刑案！

《模範計程車3》金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍海報

《模範計程車3》李帝勳劇照

以上就是《模範計程車3》首播劇情演員看點整理！就讓我們期待後續更火爆內容登場吧！該劇在台由friDay影音獨家上線播出，11/21起每週五、六與韓同步更新新集數！

《模範計程車3》李帝勳、表藝珍劇照

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！