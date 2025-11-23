彩虹運輸重啟！《模範計程車3》6大看點：女高生性交易案開局...5大原班人馬「金道奇回來了」李帝勳&表藝珍回歸、超狂客串陣容登場
【文/少女心文室】《模範計程車》續作系列《模範計程車3》在今年末回歸！該系列作相當受到劇迷們的喜愛，第一季在2021年首播，創下最高16.0%高收視，緊接著第二季《模範計程車2》在2023年回歸，再度創下21.0%超高收視，讓觀眾不斷敲碗第三季回歸！而第三季《模範計程車3》在11/21登場，在週末首播2集，就已經創下9.5%高收視率！5大原班人馬集結：李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍攜手回歸在第三季展開更大規模故事！
1.韓劇《模範計程車3》線上看：《模範計程車》系列作來到第三季！故事規模擴大，不少國際演員出演
《模範計程車2》由李帝勳、表藝珍、金義聖、裴侑藍、張赫鎮組成「彩虹運輸」執行各類委託案件，而在大結局最後一集，金素妍與文彩元更強勢客串登場，為劇情埋下第三季故事，看來《模範計程車》系列繼續未完待續！《模範計程車》系列一直相當受到觀眾喜愛的系列韓劇，目前來到第三季《模範計程車3》，原班人馬李帝勳、表藝珍、金義聖、裴侑藍、張赫鎮回歸，不過第三季將更換導演，由《浪漫醫生金師傅3》共同導演姜寶承執導，原編劇吳相浩執筆！第三季故事規模擴大，找來不少國際演員加盟出演！
2.韓劇《模範計程車3》線上看：《模範計程車2》第二季大結局回顧：金素妍、文彩元客串埋伏筆
《模範計程車2》大結局除了金素妍特別出演登場，文彩元的出場，更是為第三季埋下伏筆，在第二季大結局，以新聞報導帶出一則「軍中性暴力」案件，一名女中式在軍中遭到性暴力最後自殺，曾報警求救，但卻遭到脅迫攏絡等二次傷害，最後痛苦不堪的結束生命，部隊不但草草結案，還偽造證據，而金道奇也換上全身軍裝以軍事監察科身分再次進入軍中。接著文彩元正式登場，在劇中飾演「朴俊京」，兩人在軍中悲傷對視，文彩元更看似眼眶含淚，向金道奇敬禮，而金道奇則看似裝作不認識，從文彩元身邊經過，預計是要在軍中查案，所以先不相認，文彩元客串出演第二季大結局！
3.韓劇《模範計程車3》線上看：「5283金道奇」回來了！李帝勳「多重身份上線」再度瘋狂變身
「信看保證」李帝勳出道以來演出眾多熱門夯劇，包括《Signal 信號》、《模範計程車》、《Move to Heaven：我是遺物整理師》、《搜查班長1958》、《協商的技術》等作品，展現百變樣貌，這次再度以《模範計程車》系列作《模範計程車3》回歸！李帝勳飾演「金道奇」為國軍特殊部隊出身的「彩虹運輸」代表司機，前陸軍士官學校及特種部隊軍官，擁有與生俱來的直覺和冷靜的判斷力，在任何危機下都不會動搖，計程車及任務代號是「5283」！預計在第三季也將「多重身份上線」再度瘋狂變身展現百變樣貌，拳拳到肉的武打動作戲也是重點！
4.韓劇《模範計程車3》線上看：「彩虹運輸」團隊最堅強的後盾：金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍
「彩虹運輸」單靠金道奇是沒辦法運作的，背後還有一個最堅強的團隊！包括由金義聖飾演的「張省哲」為「彩虹運輸」的代表理事，犯罪受害者支援中心青鳥財團代表，有不少觀眾質疑張省哲是反派，就讓我們持續追蹤下去方能揭曉！表藝珍飾演「安高恩」為「彩虹運輸」的駭客，在調查人身份背景方面有著卓越實力，高恩與金道奇兩人之間一直有著說不清的情愫，讓觀眾相當好奇，在第三季李帝勳與表藝珍之間會不會有感情線的發展呢？張赫鎮飾演「崔景求」為「彩虹運輸」的交通維修部負責人，裴侑藍飾演「朴振言」為「彩虹運輸」的維修室工程師，兩人可以說是最佳拍檔呢！
5.韓劇《模範計程車3》線上看：第三季客串陣容相當精采：張娜拉、尹施允、陰問錫、呂爵安、竹中直人
《模範計程車》每季的客串陣容都相當精彩！在第二季就找來南宮珉、金素妍、文彩元等客串卡斯登場！而第三季規模更擴大，找來不少國際演員加入，包括在首播兩集，笠松將飾演「松田慶太」為在日本福岡活動的黑道組織首領、日本資深演員竹中直人飾演羽島組幹部，曾侍奉福岡勢力首領星野正久的元老組員，另外香港男子音樂組合MIRROR的成員Edan呂爵安更是首次參演韓劇，飾演「張邁可」為一名國際刑警，劇情也不乏以韓文、日文、英文交流，考驗演員們的語言演技發揮！另外，韓國演員客串陣容，張娜拉、尹施允、陰問錫等卡司也即將陸續登場劇中掀起觀眾們的期待！
6.韓劇《模範計程車3》線上看：首播2集案件：「女高中生」尹理書跨境性交易案，以日本案件開局
《模範計程車3》第三季案件規模擴大，跨境到日本開局！以一名女高中生尹理書跨境性交易案做為開場！李宥智飾演「吳藝智」為半島女子高級中學三年級三班的學生，尹理書的朋友。因向理書介紹某款賭博遊戲，使其背負債務並前往日本的事件成為導火線。事後因自責而向彩虹運輸尋求協助。車詩妍飾演的「尹理書」為本案件關鍵角色，半島女子高級中學三年級三班的學生。因經由藝智介紹接觸賭博遊戲，為負擔祖母的眼科手術費而持續參與，最終因高利貸造成龐大債務，被迫前往日本從事性交易行為，在逃命途中跳入海中，在求助彩虹運輸後再度被帶走！彩虹運輸跨海介入，金道奇與彩虹運輸最終與國際刑警聯手破獲這場國際刑案！
以上就是《模範計程車3》首播劇情演員看點整理！就讓我們期待後續更火爆內容登場吧！該劇在台由friDay影音獨家上線播出，11/21起每週五、六與韓同步更新新集數！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 1 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 3 小時前
范冰冰抱走影后「張鈞甯低調發聲」！洩兩人10年私交
女星范冰冰16歲時演出《還珠格格》走紅，後來憑藉《觀音山》、《武媚娘傳奇》等影視奠定一線女演員的地位，也曾獲得金馬女配殊榮。不過，她7年因陰陽合約風波重創事業和聲譽，直到近年才捲土重來，22日她抱走金馬影后獎座，好友張鈞甯也低調發文「為你驕傲！」中時新聞網 ・ 4 小時前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 1 天前
密度比監獄高！陳為民貼「台灣測速照相地圖」怒批：國恥
藝人陳為民時常在社群媒體和粉絲分享生活日常，除此之外他還是一名不折不扣的重機迷，曾多次騎重機完成24小時的環島紀錄。今（23）日他在臉書上貼出一張「台灣測速照相」地圖，形容密集程度「比軍事基地和監獄密度都高」，貼文發出後，引發網友們熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
台大學霸男星成「校霸」！特別研究變態、自戀人格 全靠女友才考上好學校
石知田在《如果我不曾見過太陽》中因飾演反派而被網友「恨到不行」，日前與柯佳嬿、曾敬驊、李沐等人出席「聖誕約定同樂會」，上台第一句話便道歉：「先跟大家說聲對不起。」引來現場爆笑。鏡報 ・ 1 天前
經典「麥當勞奶昔」睽違9年回歸！驚人熱量曝光
生活中心／李明融報導連鎖速食品牌麥當勞時隔9年再度推出經典奶昔，全台只有12間門市限定販售，消息曝光之後吸引大批粉絲無懼寒風排隊搶買，不過有營養師在臉書發文分享麥當勞奶昔賣最好的時段其實是「早上上班時段」，另外，奶昔的驚人熱量也曝光。民視健康長照網 ・ 8 小時前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 11 小時前
小英頂藍髮應援 TWICE首度來台與有榮焉
[NOWnews今日新聞]韓國天團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓歌迷ONCE們興奮又感動。對此前總統蔡英文今（23）日在社群平台上PO出與高...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
外套能不能借？ 黃豪平、鹿希派:曖昧到不行
[NOWnews今日新聞]近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 13 小時前