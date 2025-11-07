彩虹隧道×藍皮火車，說走就走輕鬆半日遊～苗栗功維敘隧道
苗栗真的很適合來一場說走就走的小旅行！這次要帶大家去的，是超夯又免費的景點——「功維敘隧道」。它原本是台鐵舊山線的一部分，因為單線設計，後來被苗南隧道取代，但近年重新整理後，搖身一變成為「彩虹隧道」，整條隧道都閃著七彩燈光，美到像走進童話世界。
假日來這裡不只可以拍拍藍皮火車、許願巨型車票，還能逛熱鬧的市集，買點伴手禮帶回家。整個行程不用趕，輕鬆半日遊就能拍美照、吃美食、買紀念品，真的超適合情侶、好友或親子一起來！
功維敘隧道 停車
功維敘隧道的位置還算蠻好找的，
其實有兩個入口可以到功維敘隧道，
帶小孩的建議導航功維敘遊客中心，
從這裡出發路途平坦好走還有公廁，
不過就是汽車的停車格不多喔。
接著就是跟著指標走～～～～
可是上面寫著「到隧道要900公尺….」，哇，將近一公里！！！
功維敘隧道 許願巨型車票
不過實際上走起來還好，
因為每隔三、五百公尺就有個好玩的拍照點。
尚禹水圳
「尚禹橋」建築外型仿功維敘隧道北口，
「尚」指「尚書」，禹為「大禹」，
於2017年在舊鐵路上興建一座拱型陸橋，取名「尚禹」。
火車彩繪
功維敘隧道 藍皮火車
接著會走到「懷舊月台」。
我本來以為這裡會被佈置成六、七十年代的場景之類的
結果，原來這裡本身就是個懷舊氣氛。
功維敘隧道 1903 年完工，一直使用到 1998。
所以這個月台、鐵軌、以及上面的火車，
就像時間被喊了個「暫停」一樣，凍結在二三十年前。
這條鐵軌只有一小段，當下會懷疑這火車是怎麼被搬進這小山谷裡面來的。
原來，它一直在這。只是周遭景物換了而已。
再走一段兩旁有高聳樹林的「龍貓隧道」，那時我只覺得「終於有遮蔭了」
可是寫文的當下，突然發現，這條石板路….不就是以前的單線鐵軌嗎？？
若那時的兩旁樹林也這麼茂密，火車通過的那幾妙應該相當刺激。
功維敘隧道打卡場景
不知不覺，終於走到了「功維敘隧道」的入口。
若您也有看別人寫的遊記，應該會發現，相機應該拍的是隧道上方，因為那是真正的重點…….
1903年隧道完工時，當時的日本總督兒玉源太郎在上面題字，寫的正是「功維敘」。
台鐵舊隧道我們跑了蠻多，光是苗栗就有「崎頂子母隧道」、「後龍過港隧道」。
但這個「功維敘隧道」有個很明顯的不同，就是裝滿了七彩變化的燈光。
因為是單線道不寬，隧道顯得相當修長。
整條隧道約 400 公尺，但因為外貌修長走起來似乎更遠一點。
除了七彩燈光之外，也許是當天的特色我不大確定，那就是隧道內濕度超高。
三不五時會從圓頂上滴水下來，某些區域的地板是濕的、甚至是泥濘的。
我不知道會有多少人注意到這點，我只覺得跟其他拜訪過的隧道比起來，
這樣「下著毛毛雨」的隧道，在最熱的七月天去拜訪感受特別涼快。
兩邊裸露的地上，也因為坡度高低的關係變成了水流。
若是沒有那條活潑的燈光，這條潮濕的隧道走起來會相當挑戰膽量。
而且管理單位有播輕快的音樂，也減少了不少亂想的空間。
當你抓到燈光的空檔，終於可以看清它的斑駁與歲月。
走出隧道之後，其實還得原路回頭，
這一趟來回大約二公里，
慢慢走大概一個鐘頭左右可回到車上，繼續下一個旅程。
苗栗功維敘隧道
苗栗縣苗栗市
週一至週日5:00-20:00
玩・樂 最浪漫的教養
再忙也要一起玩！
與孩子的幸福時光～陪孩子遇見美好的事！
更多親子旅遊 X 親子創意生活資訊，請到「親子就醬玩」：www.kidsplay.com.tw
圖文作者：親子就醬玩駐站作家「捲捲頭 Wonderful 品味。生活」
其他人也在看
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
黃仁勳抵台！談「輝達台灣總部」：盼土地問題能解決
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日下午搭乘私人專機直飛台南，這是他今年第四度來台。他一抵達便親切向媒體與粉絲打招呼。接受採訪時，他親口證實將參訪台積電3奈米廠，也對輝達台灣總部選址的傳言作出回應，表示：「我希望土地問題能順利解決，讓我們能在台北興建一棟漂亮的建築。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 23 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 20 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
沈柏洋公司市值蒸發47億？網傳中國制裁不只鎖帳戶 報告盤點沈家名下企業
中國日前以涉犯分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，國台辦更放話，無論沈柏洋「身在何處」，都會採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。而後網路上流傳「重慶公安部對沈伯洋立案通報」的影片及訊息，內容聲稱沈伯洋名下3家公司博洋生技、洋芯電子、博洋海運市值瞬間蒸發47億新台幣，並稱這是支持台獨的報應。對此，台灣事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。 調查報告......風傳媒 ・ 3 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 8 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 6 小時前
王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜
據《TVBS新聞網》獨家報導，有讀者爆料指出，范姜彥豐在爆料影片中提到妻子「去了美國2週，回來就變了人」，指得正是王子今年4月生日時，帶著身邊一票朋友出遊的美國之旅。當時，王子經紀公司還曾發布新聞稿，提到：「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王...CTWANT ・ 17 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 6 小時前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 1 天前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前