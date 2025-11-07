彩虹隧道×藍皮火車，說走就走輕鬆半日遊～苗栗功維敘隧道

苗栗真的很適合來一場說走就走的小旅行！這次要帶大家去的，是超夯又免費的景點——「功維敘隧道」。它原本是台鐵舊山線的一部分，因為單線設計，後來被苗南隧道取代，但近年重新整理後，搖身一變成為「彩虹隧道」，整條隧道都閃著七彩燈光，美到像走進童話世界。

假日來這裡不只可以拍拍藍皮火車、許願巨型車票，還能逛熱鬧的市集，買點伴手禮帶回家。整個行程不用趕，輕鬆半日遊就能拍美照、吃美食、買紀念品，真的超適合情侶、好友或親子一起來！

功維敘隧道的位置還算蠻好找的，

其實有兩個入口可以到功維敘隧道，

帶小孩的建議導航功維敘遊客中心，

從這裡出發路途平坦好走還有公廁，

不過就是汽車的停車格不多喔。

接著就是跟著指標走～～～～

可是上面寫著「到隧道要900公尺….」，哇，將近一公里！！！

功維敘隧道 許願巨型車票

不過實際上走起來還好，

因為每隔三、五百公尺就有個好玩的拍照點。

尚禹水圳

「尚禹橋」建築外型仿功維敘隧道北口，

「尚」指「尚書」，禹為「大禹」，

於2017年在舊鐵路上興建一座拱型陸橋，取名「尚禹」。

火車彩繪

功維敘隧道 藍皮火車

接著會走到「懷舊月台」。

我本來以為這裡會被佈置成六、七十年代的場景之類的

結果，原來這裡本身就是個懷舊氣氛。

功維敘隧道 1903 年完工，一直使用到 1998。

所以這個月台、鐵軌、以及上面的火車，

就像時間被喊了個「暫停」一樣，凍結在二三十年前。

這條鐵軌只有一小段，當下會懷疑這火車是怎麼被搬進這小山谷裡面來的。

原來，它一直在這。只是周遭景物換了而已。

再走一段兩旁有高聳樹林的「龍貓隧道」，那時我只覺得「終於有遮蔭了」

可是寫文的當下，突然發現，這條石板路….不就是以前的單線鐵軌嗎？？

若那時的兩旁樹林也這麼茂密，火車通過的那幾妙應該相當刺激。

功維敘隧道打卡場景

不知不覺，終於走到了「功維敘隧道」的入口。

若您也有看別人寫的遊記，應該會發現，相機應該拍的是隧道上方，因為那是真正的重點…….

1903年隧道完工時，當時的日本總督兒玉源太郎在上面題字，寫的正是「功維敘」。

台鐵舊隧道我們跑了蠻多，光是苗栗就有「崎頂子母隧道」、「後龍過港隧道」。

但這個「功維敘隧道」有個很明顯的不同，就是裝滿了七彩變化的燈光。

因為是單線道不寬，隧道顯得相當修長。

整條隧道約 400 公尺，但因為外貌修長走起來似乎更遠一點。

除了七彩燈光之外，也許是當天的特色我不大確定，那就是隧道內濕度超高。

三不五時會從圓頂上滴水下來，某些區域的地板是濕的、甚至是泥濘的。

我不知道會有多少人注意到這點，我只覺得跟其他拜訪過的隧道比起來，

這樣「下著毛毛雨」的隧道，在最熱的七月天去拜訪感受特別涼快。

兩邊裸露的地上，也因為坡度高低的關係變成了水流。

若是沒有那條活潑的燈光，這條潮濕的隧道走起來會相當挑戰膽量。

而且管理單位有播輕快的音樂，也減少了不少亂想的空間。

當你抓到燈光的空檔，終於可以看清它的斑駁與歲月。

走出隧道之後，其實還得原路回頭，

這一趟來回大約二公里，

慢慢走大概一個鐘頭左右可回到車上，繼續下一個旅程。

苗栗縣苗栗市

週一至週日5:00-20:00

