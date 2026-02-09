彩迷瘋傳神技！威力彩「中頭獎變全餐」 揭密獎金炸裂關鍵一招

財經中心／師瑞德報導

（AI製圖）

太誇張了！威力彩至今為止已經連續29期未開出，隨著威力彩頭獎金額持續攀升，吸引大批民眾湧入彩券行試手氣，希望能一夕致富。當頭獎衝破10億元大關時，資深彩迷間流傳一套「800元包牌術」，號稱能「鎖定頭獎、拒當貳獎苦主」。專家指出，這種「第二區全包」的買法，雖然成本較高，但在高額獎金下，卻是CP值最高的投注策略，一旦中獎還能引發「獎金炸裂」的連鎖效應。

新手免驚！800元包牌「防呆SOP」一次看

許多民眾想嘗試包牌卻不知如何向店員開口，其實只要掌握以下簡單步驟，就能輕鬆完成投注，不再手忙腳亂：

1、精準喊話：走進彩券行，直接告訴店員要「威力彩第二區全包」，或是更明確地說「第一區選一組號碼，配第二區1到8號全包，總共800元」。

2、決戰第一區：第一區的6個號碼，民眾可選擇填寫心儀的自選數字（如生日、車牌等），若無靈感，也可直接請電腦隨機快選。

3、鎖死第二區：確認店員操作時，將第二區的01號至08號全部畫記。這等同於一次購買了8注（每注100元），總金額為800元。

4、關鍵驗票：拿到彩券後務必核對票面，確認第一區為同一組6個號碼，而第二區則完整列出01到08各一注（或顯示R 01-08），且總金額顯示為800元無誤。

為何要包牌？消除遺憾又能「獎金炸裂」

為什麼資深玩家推崇這種買法？主要為了消除「貳獎遺憾」。一般百元單注買法，即使運氣爆棚讓第一區6碼全中，第二區仍有八分之七的機率槓龜，只能抱走獎金與頭獎懸殊巨大的貳獎。但透過800元包牌，只要第一區全中，頭獎就絕對是囊中物，不用再看運氣臉色，將變數降為零。

更誘人的是，因為同時購買了8注，中獎時將產生「母雞帶小雞」的獎金加乘效應。若第一區幸運6碼全中，得主不僅能獨得頭獎，還能同時抱走7個貳獎，獎金徹底大豐收。

此外，這種包牌法在其他中獎情境下也極具優勢：

1、若第一區中5碼：可穩拿「1個參獎加上7個肆獎」，讓獎金直接升級。

2、若第一區中4碼或3碼：同樣能分別通吃「1個伍獎+7個陸獎」或「1個柒獎+7個捌獎」，大幅提高回本率。

3、保底機制：最差的情況下，只要第一區中1碼，因第二區全包，也保底能拿回一個普獎的100元。

專家點評：高頭獎時的「買保險」策略

彩券行資深業者透露，常有客人為了省錢只買單注，結果真的中了第一區，卻因第二區失之交臂，從「億萬富翁」變成「百萬富翁」，那種落差感常讓人懊悔不已。因此，當頭獎累積超過一定金額（如5億元以上），業者多會建議顧客採用800元包牌法，當作是為巨大的潛在獎金「買保險」。

若覺得800元負擔較重，這也是最適合辦公室或親友集資的方案。例如兩人合資，一人400元；或是八人集資，一人只要100元，就能共同擁有一張「保證不漏接頭獎」的強勢彩券。不過專家也再次提醒，包牌策略能鎖定頭獎的前提，仍是「第一區6碼必須全中」，民眾購買彩券應衡量經濟能力，切勿過度投注。

【重點摘要】威力彩800元包牌攻略

1、操作方式： 第一區選定1組號碼，第二區01~08號全包，總計8注800元。

2、最大優勢：

* 鎖定頭獎： 只要第一區6碼全中，保證得頭獎，不會淪為貳獎。

* 獎金加乘： 中獎時可同時囊括多個獎項（例如：1頭獎+7貳獎）。

* 適合時機： 頭獎金額累積較高時，CP值最高。

* 提醒： 此策略為高風險高報酬，仍需第一區號碼中獎才有效，請量力而為。

（圖／記者師瑞德攝影）

（AI製圖）

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

