彩霞教育基金藝術音樂造福銀髮族 2025年1萬人受益

彩霞教育基金會。資料照



長期深耕音樂社會教育、致力於銀髮族藝術培力的「財團法人台北市彩霞教育基金會」，榮獲「114年教育部社會教育貢獻獎(團體組)」的國家級榮譽肯定，董事長陳哲宏今(16)日指出，透過「深耕偏鄉藝術紮根」、「銀髮音樂長期陪伴」、「藝術培力在地化」、「跨世代音樂交流」等四大焦點領域投入，2025年總受益人數高達10,332人，預計2026年受益人數將再成長10%。

伴隨著老齡化社會的來臨，成立22年的台北市彩霞教育基金會在「用音樂服務社會」宗旨下，將藝術音樂資源帶入長照機構、偏鄉學校及社區角落，其核心貢獻獲得評審肯定，遂獲頒「114年教育部社會教育貢獻獎(團體組)」，今天在國立臺灣圖書館舉行頒獎典禮。

廣告 廣告

陳哲宏指出，「深耕音樂社教，創造銀髮生命力」是台北市彩霞教育基金會的核心價值，成立22年來所投入的資源，主要鎖定四大焦點領域，光是2025年，基金會的總受益人數就高達高10,332人，在更多社會資源導入下，預計2026年受益人數將再成長10%。

台灣在歷經921大地震及88水災等天災後，2006年起，基金會派遣音樂師資長期幫助災後的偏鄉學童，受益人次多達1,600多人，以音樂撫平孩子受傷的心靈並建立自信心，透過合唱團訓練及國際比賽交流，歷年參與國際合唱比賽與文化交流榮獲佳績。

包括：「2018維也納世界和平合唱節」、「雙十節總統府國慶禮讚表演」、「2023年韓國世界青少年合唱節最佳合唱團大獎、合唱民謠組金牌、合唱世俗組銀牌、最佳造型設計特別獎」、「2024年新加坡第八屆國際合唱節競賽金獎」及「2025日本東京合唱大賽金質獎」等殊榮，不僅傳遞原住民傳統文化、拓展國際視野及能見度，讓世界聽到來自天籟純淨的歌聲。

2013年規劃「音樂心靈SPA」與「擊鼓作樂，老歌傳唱」兩項課程，受益人次多達30,000多人，派遣音樂輔療師至各銀髮機構，透過打擊樂等多元音樂課程，協助長者延緩失智失能，讓他們擁有積極快樂的健康人生，提升高齡者的生活品質與社會參與。

有鑑偏鄉資源匱乏與交通不便，2016年起與台北富邦銀行基金會合作，每年持續至全國各地區舉辦工作坊，足跡遍及台、澎、金、馬，受益人次多達5,000多人，培訓樂齡音樂活動帶領種子師資進入偏鄉，讓社會教育的資源不再侷限於都會區，實踐教育平權。

基金會致力於推廣音樂教育已22年，秉持著「老吾老以及人之老，幼無幼以及人之幼」的信念，2004年開始定期舉辦公益活動及慈善音樂會，讓長輩站上舞台重拾自信，並帶動青銀共融的良善互動，受益人次多達13,000多人，2015年開闢一個屬於銀髮樂齡的舞台，鼓勵長輩站上舞台展現熱情、活力與多元才藝，希望藉此活動的舉辦能喚起社會大眾關注。

台北市彩霞教育基金會執行長陳欣意表示，獲得教育部社會教育貢獻獎是全體志工與同仁多年來默默耕耘的最佳鼓勵，基金會深信「音樂不只是表演，更是改變生命的力量」，未來將持續發展更具前瞻性的社會教育計畫，將這股溫暖的旋律擴散至更多需要關懷的族群。

更多太報報導

搶進物理AI！華碩施崇棠揭示戰略：集團資源調整拚梭哈「All in on AI」

記憶體大哥們下周出關！ 00947記憶體權重高 盤中漲幅先衝

【一文看懂】台美關稅核心四重點！台股將狂奔、半導體風險降傳產金融大受惠