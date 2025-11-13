「彩龍天上飛」奇景瘋傳！香港天文台揭真相

▲許多香港民眾日前目擊「彩龍天上飛」的奇景，掀起熱議，香港天文台也發聲解釋特殊雲彩現身的背後原理。（圖／翻攝自香港天文台臉書）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風昨（12）天晚上從恆春登陸後迅速減弱成熱帶低壓，不過，鳳凰颱風在消散前威力猶存，意外讓香港民眾目擊「彩龍天上飛」的奇景，掀起香港網友熱議，香港天文台也發聲解釋特殊雲彩現身的背後原理，直言能看到異象「很幸運！」

許多香港民眾近日在黃昏期間，看到天空出現一抹波浪狀的龍形雲彩，顏色相當繽紛搶眼與天空背景明顯不同，看起來宛如飛龍在天又像是有人在天空揮舞著一抹彩帶，讓大家議論紛紛。

對此，香港天文台發文表示，這個奇景是否算作吉兆不好說，但是能親身看到的人絕對都是很幸運。因為捲曲的浪形雲需要由兩股不同速度或溫度的氣流在空中相匯，移動較慢的一層空氣會切入移動較快的另一層空氣，以致後者的形狀被扭曲成波浪形狀。當浪形雲上方的空氣被迅速抬升時，將凝結成一層薄雲，剛好與陽光產生繞射作用，於是形成虹彩雲的特殊光學現象。

網友紛紛在底下留言回覆說，「好美的景色」、「七彩祥雲欸，不知道有人求婚沒有」、「古人是不是就是看到這個，所以才有那麼多對於龍的傳說」、「踩着七彩祥雲來娶你」。

