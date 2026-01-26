彭于晏就住這！天母第一豪宅「唯一待售戶」開價3.6億 5年抬價7500萬

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

不少民眾曾在網路分享在天母街頭捕獲藝人彭于晏的經歷，實際上彭于晏就住在天母指標豪宅「華固天鑄」。據了解，該社區釋出相當稀少，70多戶中僅有1戶掛售，屋主開價3.6億元，相較5年前抬高了7500萬元。

根據《ETtoday房產雲》報導，「華固天鑄」屋齡9年，樓高38層共計73戶，據實價登錄資訊，該豪宅轉手交易並不頻繁，上次交易為2024年9月，已是約1年半前的事情，33樓戶以3.34億元成交，拆算單價約178萬元。

進一步觀察《591房屋交易網》，「華固天鑄」僅有1戶掛售，12樓戶權狀210坪，開價3.6億元，並附有華麗裝潢。經查，該戶屋主為楊姓自然人，在2021年1月以2.85億元購入，拆算單價約151.5萬元。

據了解，華固天鑄目前在市場上就是僅有1戶待售。住商不動產天母西路加盟店長林學良指出，華固天鑄作為天母第一豪宅，非常具有指標性，一次持有多戶且至今尚未裝潢的戶別都大有人在，「這些屋主購入一部分原因是為了收藏，自然不會輕易出售。」

華固天鑄本次唯一掛售的12樓戶，以3.6億元開價來看，每坪開價達193萬元，對比於屋主2021年1月購入的151.5萬元高出不少。

