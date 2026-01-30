彭于晏帶「牠」回台灣！ 2025票房冠軍《96分鐘》監製揭密國片新高度

「中山73」二月焦點單元重現經典，舒淇與侯孝賢合作、曾獲坎城技術大獎的《千禧曼波》將以4K修復版回歸銀幕。（海鵬提供）

台中藝術電影殿堂「中山73影視藝文空間」二月份星光燦爛，不僅邀集金馬影后舒淇的生涯代表作，更延攬多部榮獲國際影展大獎的頂尖神作，並舉辦重量級電影產業講座，為影迷與業內人士開啟一場深度電影之旅。

彭于晏在《狗陣》中與狗明星「小辛」動人對戲，之後還收養了小辛，常帶他外出散步。（海鵬提供）

挪威名導神作《情感的價值》獲奧斯卡 9 項提名，深刻探討家庭與藝術創傷。

本月焦點單元「女神的蛻變—舒淇的電影夢」向國際影壇指標舒淇致敬。亮點首推舒淇初試啼聲的導演處女作《女孩》，該片以其童年經歷為藍本，一舉入選2025年威尼斯影展主競賽，並榮獲釜山國際影展最佳導演獎。影迷亦可重溫舒淇與大師侯孝賢合作的影史經典：4K數位修復版《千禧曼波》以及讓她橫掃國際的《刺客聶隱娘》，完整見證她從靈動少女進化為國際巨星的藝術軌跡。

揭開兩億票房祕辛：與「億萬監製」對話

除了經典重現，台中市政府更展現影視投資的傲人成果。台灣首部高鐵災難動作大片《96分鐘》憑藉兩億票房榮登2025年華語片冠軍，成功帶動台灣類型電影討論熱潮。2月7日（六）下午四點，臺中市影視發展基金會特別邀請「億萬監製」鄒介中親臨現場，以該片的成功經驗為引，暢談「從類型片看臺灣電影產業現況」，讓影迷與職人一窺台灣電影產製背後的祕辛。

廣告 廣告

「首輪電影」單元同樣亮眼。由彭于晏主演、管虎執導的《狗陣》曾入選奧斯卡國際電影15強，彭于晏不僅在片中展現光頭粗獷形象，更因戲結緣，正式領養了榮獲坎城「狗狗金棕櫚獎」的狗明星小辛，將這份跨越族群的溫情帶回台灣。

此外，由挪威大導尤沃金提爾執導的奧斯卡9項提名神作《情感的價值》亦重磅上映。本片橫掃歐洲電影獎，並獲《VOGUE》譽為「今年最好看的電影」，細膩探討家庭創傷與藝術創作，目前在社群平台Threads上熱度不減，是文藝影迷絕不可錯過的年度必看清單。

針對親子觀眾，「WOW！動畫」單元精心挑選兩部冒險大作。《柏靈頓：熊熊去祕魯》帶領觀眾深入亞馬遜雨林探險；《牙仙歷險記》則以奇幻的世界觀帶給孩子勇氣與想像力。

更多鏡週刊報導

血腥歸來！何超儀《維多利亞壹號》解禁 觀眾「吐到叫救護車」成都市傳說

曾莞婷辣媽裝「太胸」？ 九把刀被點名：下次別再讓我當媽！

橋本環奈《不良醫！》多了個爸爸 與吉田鋼太郎父女默契成亮點