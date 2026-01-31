彭于晏拍片認養浪浪！小辛勇奪坎城「狗狗金棕櫚獎」

《狗陣》榮獲坎城影展「一種注目」最佳影片大獎。（圖／海鵬影業）





台中藝術電影殿堂「中山73影視藝文空間」二月份星光雲集，焦點主題「女神的蛻變—舒淇的電影夢」，除鎖定金馬獎影后舒淇的三部生涯代表作，另重磅安排彭于晏主演、榮獲坎城影展「一種注目」大獎作品《狗陣》，以高鐵為題材的災難動作片《96分鐘》特別放映。



「中山73」二月份焦點主題「女神的蛻變—舒淇的電影夢」，鎖定金馬獎影后舒淇的三部重要作品，其中最受矚目的是舒淇首度執導的《女孩》；該片一鳴驚人入選2025年威尼斯影展主競賽，更榮獲釜山國際影展最佳導演大獎，舒淇在片中以自身為原型，將童年遭遇轉化成創作養分，築夢勇氣驚人，亦選為「中山73」當月嚴選推薦。此外，本單元亦將放映舒淇與侯孝賢導演合作的兩部影史經典，榮獲坎城影展技術大獎、以4K數位修復版經典重現的《千禧曼波》，以及讓舒淇確立「一個人，沒有同類」國際巨星形象、榮獲坎城影展最佳導演獎的《刺客聶隱娘》。

彭于晏主演《狗陣》曾入選奧斯卡最佳國際電影15強，日前更榮獲法國凱薩獎最佳外語片提名。（圖／海鵬影業）

「中山73」二月份「首輪電影」單元，首推由彭于晏主演、管虎執導的《狗陣》，本片曾入選奧斯卡最佳國際電影15強，日前更榮獲法國凱薩獎最佳外語片提名。劇情描述剛出獄的彭于晏重返故鄉，他為生計以捕運流浪狗為業，卻遭流浪黑狗反咬一口。兩個「不打不相識」的靈魂相濡以沫產生感情，讓他決定展開拯救流浪狗。該片在甘肅省酒泉市的邊陲小鎮拍攝，完整收錄滄涼卻飽富生命力的景色。片中彭于晏頂著光頭，和狗明星「小辛」有著真摯動人的演出，「小辛」更勇奪坎城「狗狗金棕櫚獎」，彭于晏在電影殺青後正式領養小辛，並安排長住台灣，成為一段佳話。

《情感的價值》榮獲奧斯卡9項大獎提名。（圖／海鵬影業）

中山73「首輪電影」另將播映榮獲奧斯卡9項提名的《情感的價值》，該片是挪威導演尤沃金提爾繼《世界上最爛的人》後又一顛峰之作，除勇奪坎城影展評審團大獎，更橫掃歐洲電影獎最佳影片等6項大獎，由甫奪金球獎最佳男配角獎「世界上最爛爸爸」男星史戴倫史柯斯嘉、坎城影后蕾娜特萊茵斯薇聯合主演，探討家庭創傷、家人和解與藝術創作等議題。

「WOW！動畫」瞄準親子觀眾 奇幻冒險歡樂過好年

中山73最受親子觀眾歡迎的「WOW！動畫」單元，本月將推出兩部奇幻動畫《柏靈頓：熊熊去祕魯》及《牙仙歷險記》。前部作品為真人與動畫的冒險喜劇，講述柏靈頓熊回到故鄉祕魯探望露西姑姑，卻意外捲入一樁謎團，展開一場橫跨亞馬遜雨林和安地斯山脈的驚險旅程。後者則敘述一個叛逆的少年牙仙，渴望掙脫封閉文明與嚴苛傳統，踏上追尋更廣闊世界的旅程。他於是和可愛的小巨魔、擁有科學天賦的小妖精，一起展開奇幻冒險。



