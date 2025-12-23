彭于晏緋聞舊愛疑7年婚變 傳與孫芸芸親弟交往中

35歲女星林珈安曾是女子團體「Roomie」成員，最有名的緋聞男友是彭于晏，但雙方沒承認，2018年她和設計師工作夥伴Freddy結婚，生下兩個可愛的兒子。今(23日)周刊報導，林珈安和老公疑似低調離婚，上月更有網友直擊在拉斯維加斯遇到林珈安，身邊的新歡則是孫芸芸親弟弟孫智宏。

據《CTWANT》報導，先前有讀者爆料林珈安和設計師老公離婚，今年中起，孫智宏的社群網站便頻頻和林珈安有互動，狂按對方讚，而林珈安的IG也不避嫌的多次出現孫智宏的愛犬照片、身上刺青、背影、靴子等，完全不見Freddy的身影，可見林珈安與孫智宏互動親密。

今年11月，還有網友在Threads上爆料，在美國看到孫智宏和林珈安相約出遊，而林珈安最近也被網友發現常飛往LA，讓網友驚呼貴圈真精彩，另有網友說：「有關注女生IG，發現一陣子了哈哈」、「早就離婚了」、「原來孫芸芸家有這種八卦」。而至截稿前，林珈安經紀人未被聯繫上，也未正面回應林珈安的婚姻現況，有待當事人釐清。

孫芸芸一家有三兄妹，上有姊姊孫瑩瑩、下有弟弟孫智宏，出身在豪門之家的孫智宏傳出先前在美國有過一段婚姻，之後與服飾大亨張富山之女張齣予交往2年，2016年求婚成功，但最後分手，他也曾與加拿大華裔小姐徐京晶、富家千金Aimee Su、陳冠希的前女友洪以安等人傳出戀情，但最後都不了了之。而林珈安分別和孫其君、彭于晏傳出戀情，2018年嫁給大她12歲的Freddy，她雖然是兩寶媽，但外型維持得宜，先前也曾表示經營婚姻秘訣就是要兼顧運動、工作、育兒、婚姻，要把握和另一半相處時間，她也讚Freddy是神隊友，但沒想到如今傳出婚姻觸礁。

