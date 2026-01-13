彭佳慧半夢半醒「微醺」配唱 坦言：唱完心情很低落

彭佳慧為《那些你不知道的我》演唱同名主題曲。（圖／索尼音樂提供）

彭佳慧為青春懸疑影集《那些你不知道的我》演唱同名主題曲，也是她首次演繹懸疑劇的歌曲，和負責製作的金曲製作人陳建騏討論了很久，最終她選擇把自己放進一種半夢半醒的狀態，雖然完美呈現歌曲的氛圍，但她坦承唱完這首歌，心情是低落的，「因為情緒被拉得很深、很底層，在那幾個小時的配唱過程中，我必須非常真實、也很勇敢地去面對自己內心的恐懼。」

陳建騏希望彭佳慧「笑著唱」，如同是一種恐怖片的畫面，殺手在結束一條生命後，嘴角是上揚的，冷靜地看著對方慢慢失去呼吸。彭佳慧說：「聽完他的形容，我心裡其實很猶豫，也懷疑自己能不能做到。」因此在配唱時，她想像自己半夜失眠、想找人說話，卻感到虛弱又無助的狀態。

彭佳慧把自己放進一種半夢半醒的狀態，有點像微醺，「不是完全失控，也不是完全清醒，而是在現實與游離之間擺盪，那種狀態，可能在隔天醒來時，你會回想起來，卻說不清是真實還是夢境。」她希望這首歌帶給大家對自己、對恐懼，甚至對可能即將失去的一切，有一種無法緊緊抓住的感覺，「每個人都有需要正向力量的時候，也有虛弱的時候，而透過這首歌，能誠實地面對自己、面對歌詞，把那些脆弱放進音樂裡。」

自從去年在台北小巨蛋舉辦「一路這樣愛過來」演唱會，彭佳慧展開各地的巡迴演唱會，各方演出邀約不斷，尾牙季同樣大受歡迎，不過她仍不忘已維持長達20年以上的醫院公益巡迴演出，用歌聲為辛苦的醫護人員和病患加油打氣。一過完農歷年，她的巡演要再次啟動，在馬來西亞雲頂開唱，與粉絲一起迎接出道30週年。

