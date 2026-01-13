彭佳慧獻唱懸疑劇走心 認了心情低落

金曲歌后彭佳慧近來受邀替青春懸疑影集《那些你不知道的我》演唱同名主題曲，同是她首次演繹懸疑劇的歌曲，視為一大挑戰，和負責製作的金曲製作人陳建騏討論了很久，最終她選擇把自己放進一種半夢半醒的狀態，有點像微醺的情況來演唱。

她坦承唱完這首歌，心情是低落的，「因為情緒被拉得很深、很底層，在那幾個小時的配唱過程中，我必須非常真實、也很勇敢地去面對自己內心的恐懼。」憶起在配唱時，她想像自己半夜失眠、想找人說話，卻感到虛弱又無助的狀態。

她說：「不是完全失控，也不是完全清醒，而是在現實與游離之間擺盪。那種狀態，可能在隔天醒來時，你會回想起來，卻說不清是真實還是夢境。」

去年順利結束在台北小巨蛋演唱會的她，近來展開各地的巡迴演唱會，各方演出邀約不斷，正值尾牙、春酒季粗估20場工作，仍不忘已維持長達20年以上的醫院公益巡迴演出，用歌聲為辛苦的醫護人員和病患加油打氣，接下來過完農曆春節，她將在馬來西亞雲頂開唱，期待跟粉絲一起迎接歡慶她出道30周年，意義非凡。