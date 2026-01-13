彭佳慧超恐怖開唱！為懸疑影集獻聲 製作人要求「笑著唱」毛毛的

記者鄭尹翔／台北報導

雙語金曲歌后彭佳慧再度用聲音說故事，這回卻被要求用「笑著唱」的方式，詮釋人生首次演唱的懸疑劇主題曲，成為她音樂生涯中前所未有的挑戰。她受邀為2026年最受矚目的青春懸疑影集《那些你不知道的我》演唱同名主題曲，與金曲製作人陳建騏反覆討論後，選擇用極度內斂、甚至近乎殘酷的情緒狀態完成作品。

彭佳慧為懸疑影集唱主題曲，被要求要笑著唱。（圖／索尼音樂提供）

彭佳慧為懸疑影集唱主題曲，被要求要笑著唱。（圖／索尼音樂提供）

彭佳慧向來以溫暖、正向、充滿女性力量的歌聲著稱，是許多影視導演的最愛，擅長用聲音理解那些不被理解的脆弱。然而這次走進懸疑劇世界，她必須刻意收起熟悉的溫柔。製作人陳建騏提出「笑著唱」的要求，形容畫面如同恐怖片中，殺手在奪走生命後，嘴角仍掛著冷靜的微笑，讓彭佳慧直呼「聽完其實很猶豫，也懷疑自己能不能做到」。

廣告 廣告

為了貼近歌曲氛圍，彭佳慧在配唱時，讓自己進入一種半夢半醒、像微醺般的狀態，想像深夜失眠、想找人傾訴卻無人可依的孤獨感受。她形容那是一種介於現實與游離之間的狀態，「不是完全失控，也不是完全清醒」，情緒被拉得極深、極底層，唱完後心情一度低落，「因為我必須非常真實，也很勇敢地去面對自己內心的恐懼。」

影集《那些你不知道的我》由安竹間導演執導，集結傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如等實力派與新生代演員，並由Ozone成員林佳辰特別演出，故事以青春懸疑為主軸，描述AI公司實習生協助警方，調查當紅偶像遭黑粉威脅、甚至被指為殺人嫌疑者的過程，逐步揭開人物表象下的傷痕與秘密。

同名主題曲〈那些你不知道的我〉由陳建騏製作、安竹間填詞，志祥、楊展鴻、王耀建、佳旺、葉秉桓、林樂偉共同作曲。彭佳慧透露，首次聽到Demo時，就被作曲人佳旺的聲音深深吸引，「一聽就知道這是一首為懸疑影集而生的歌」，也讓她忍不住想像，如果由自己來詮釋，會變成什麼模樣。

儘管工作滿檔，彭佳慧仍持續進行超過20年的醫院公益巡演，用歌聲為醫護與病患打氣。農曆年後，她的巡迴演唱會也將再度啟動，前往馬來西亞雲頂開唱，並逐步迎接出道30週年的重要里程碑。全新單曲〈那些你不知道的我〉已於1月13日數位上架。

更多三立新聞網報導

獨家／阿諾遭偷拍影片外流中國！朋友傳才知道 已破百萬人瀏覽

韋禮安震撼宣布閃婚三年！公布夫妻小情趣 甜說：天天都是情人節

獨家／女星被開價50萬包養1個月！公布訊息驚嘆很誠懇 經紀人這樣說

獨家／阿諾隆乳罩杯大升級！裸美胸邀姐妹目睹驗貨 糗說她看完長針眼

