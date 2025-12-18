彭佳慧、徐懷鈺登苗栗耶誕城熱唱

「2025苗栗耶誕城」音樂會19日晚間在竹南運動公園熱鬧展開，「國民天后」徐懷鈺和「鐵肺歌后」彭佳慧分別在19日、20日壓軸登場。

徐懷鈺近期的主打歌〈炒雞喜歡妳〉深受歌迷朋友的喜愛，在MV裡，她還扮演高中生並變身校園啦啦隊女王，凍齡模樣讓歌迷驚呼「完全沒變」，她笑說其實沒有特別的保養祕訣：「就是要找到適合自己的保養品，一定要有完整的睡眠時間。」

出生屏東麟洛的客家女兒彭佳慧，致力推廣客家文化，發行第一張客語專輯即獲得金曲獎最佳客語歌手獎，難得到苗栗客家庄演出，不忘推薦必吃料理：「薑絲炒大腸、梅干扣肉、客家醃高麗菜燉排骨湯。」

她透露自己的拿手好菜就是客家紅燒肉：「在白天小朋友上課到放學前，先把事情做完，晚上回家陪他們吃飯，很珍惜一起晚餐的時光。」

徐若瑄處ON AIR狀態

此外，徐若瑄12月31日將獨家在「2026桃園ON AIR跨年晚會」開場，自接下邀請的那一刻，她腦中每天處於「ON AIR」狀態，在新加坡隨時和台灣的團隊連線，不斷構思如何在25分鐘內，呈現出讓觀眾開心又難忘演出。

這次她將回歸音樂本質，以Live Band形式演出，呈現出「帥美」風格，笑著透露：「好久沒跳舞的我，要來跳一下。」