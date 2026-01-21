▲彭博分析師看好台積電毛利率超過60%。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 彭博分析師看好台積電今年毛利率將超過60%，主因為看好2奈米製程領先全球，定價籌碼強。

目前全球智慧手機、AI GPU以及網路晶片的需求躍升，台積電2奈米有強大的成長潛力，預計隨著進展到2NP、1.6奈米和1.4奈米，相對於三星電子和英特爾的技術領先隨之擴大。

加上大型雲端業者持續投資，都為台積電長期發展帶來支撐。

在台美關稅協議的背景下，為了平衡以地緣政治風險，台積電可能會投資美國超過1650億美元，但分析師估計，5奈米以下製程價格平均調漲超過10%，有助於抵消美國加速擴產導致的成本壓力。

台積電21日股價下跌1.97%，收1740元，成交量50745張。

