彭博專欄：亞洲國家均盼日本更強大 唯中國除外

2026年2月9日，日本首相、自民黨黨魁高市早苗在自民黨勝選後舉行首場記者會。路透社



日本保守派首相高市早苗帶領自民黨席捲週日的眾議院大選，橫掃逾三分之二席次，創下二戰以來日本國會選舉的最佳紀錄。對於高市的壓倒性勝選，亞洲國家均給予正面回應，咸認更強大的日本對區域有利，只有一國不作此想：中國。

彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）在今天（2/10）發表的文章指出，高市早苗創下歷史性勝選，以日本史上首位女首相之姿，成為二戰以來獲得最強大民意授權的首相，其重要性已不僅限於日本國內，因為高市政權也逐漸被國際視為印太地區的穩定力量。

瓦斯瓦尼指出，日本在二戰期間曾佔領東南亞大片地區，以殘酷統治著稱。二戰結束後的數十年間，這些國家仍擔心日本「軍國主義」復辟，如今對日本重振軍力的態度卻大幅轉變。這不是因為各國忘記歷史，而是務實面對中國擴張的現況。

北京近來仍不斷翻炒80年前的創傷記憶，警告外界勿讓日本軍國主義死灰復燃。然而，亞洲的中等強國出於「避險」目的，都期待日本更加強大。

文章指出，促使各國重新調整立場的主因有二：一是各國發現，美國總統川普視個人利益與籌碼比外交與合作更重要；二是中國以脅迫作為手段已愈發成為常態。

川普的「美國優先」方針，讓許多亞洲盟友對美國在貿易與防衛上的承諾產生不安，而中國則讓各國更迫切想要避險。中國採取脅迫性貿易措施、在南海騷擾船隻、或選擇性運用限制觀光與關鍵礦產出口等經濟工具，在在展示出北京當局可能迅速懲罰令其不滿的行為。

高市早苗去年在國會接受質詢時，表達「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的言論，之後中國的強烈反應就突顯了現實，而高市雖多次強調希望與中國維持穩定關係，但並未收回相關說法，其中的意義已不言自明。北京的施壓徒增反效果，讓日本國內更加支持降低對中依賴，並提升在稀土與能源方面的自主韌性。

文章指出，在亞洲許多中等強國眼中，日本成為頗具吸引力的制衡力量。南韓就是一例。南韓曾長期因歷史恩怨而以疑慮眼光看待日本崛起，但近來這種態度明顯轉向。高市上月與李在明之間的「打鼓外交」，不僅是社群熱傳的「K-pop」式畫面，更象徵雙方願意擱置陳年敵意，深化合作。

日韓關係將是外界密切關注的焦點。兩國長期在緊密安全合作與民族主義引發的關係低潮之間擺盪，但雙方都愈發意識到，由於中國壓力與北韓威脅持續不斷，務實的日韓夥伴關係至關重要。

展望印太區域的盤算也重塑了日本對國防的討論，二戰後被視為禁忌的強化軍事議題正逐步走向主流。2025年的政府調查顯示，45.2%的受訪者認為應強化自衛隊的規模與能力，較2022年高出3個百分點，而中國的軍事實力與區域擴張正是民眾看法改變的主因之一。高市長期主張修改二戰後由美國主導制定的和平憲法，如今形勢對她有利。

文章指出，高市的勝選讓日本在區域扮演更重要的角色，對多數亞洲國家而言，這樣的制衡力量越來越不可或缺，但在中國眼中，這正是一大問題。

