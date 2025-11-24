彭博專欄：台灣戰略位置重要性更勝台積電 美台關係臨轉折、特別國防預算是關鍵之一

彭博專欄作家白蘭斯指出，台美關係將面臨轉折，未來數月是關鍵。路透社



美國《彭博新聞》專欄作家白蘭斯曾經認為中國的奪台戰略不會成功，但他近來已不再那麼確定。他表示，中國對台灣長久以來的脅迫威嚇手段，原本只有反效果，但台美關係近來的不確定性升高，台灣內部的士氣也現裂痕。他強調，台美關係是維繫「世界最重要區域」西太平洋和平穩定的基礎；台灣不只有台積電，其地緣戰略位置更對美國至關重要。

白蘭斯（Hal Brands）是美國約翰霍普金斯大學高等國際研究學院教授，近日曾來台與政府官員、政治人物及分析家對話，了解台灣當前如何應對與美中兩國的關係。

他強烈感覺到，台灣與美國的關係目前來到重要轉折點：一方面是美國近來的行動使台灣人的不確定性與焦慮升高；另一方面，在台灣亟需團結的時刻，政治上卻陷入僵局。

在週一（11/24）刊出的最新文章中，白蘭斯強調，北京正加緊破壞台灣的穩定，如果台美要雙方要避免台灣生存受威脅，並維護美國戰略地位，未來數月至關重要。

不只是台積電

白蘭斯表示，當前美國人大多將台灣視為民主成功的典範或半導體超級大國。但台灣的核心重要性在於地緣戰略位置。

台灣位於東海及南海之間，控制中國海岸線的進出通道，也位在太平洋第一島鏈的中間位置。白蘭斯指出，台灣若在「友善國家」之中，可串聯成一條遏制中國海上力量的警戒線；但若落入中國手中，可能被用來威脅菲律賓和日本，並破壞美國在西太平洋的安全體系。

對北京而言，台灣是統治中國海岸線重要水域，也是將勢力範圍伸入太平洋的關鍵。曾有中國分析家說，台灣若有美國支持，就如同「套在巨龍頸上的鎖」。

中國的多管齊下策略

北京已制定多管齊下的奪台戰略。中國領導人習近平的首選是在不發生毀滅性戰爭的情況下奪取台灣。於是中共對台採取經典的「蟒蛇戰略」，藉由持續升高全面脅迫手段，企圖逐步收緊空間，迫使台灣屈服。

在軍事上，中國不斷削弱台灣的主權範圍，並持續耗損台灣軍力，且加強宣傳台灣容易遭到入侵或封鎖；在外交上，則阻止台灣參與國際組織及活動，不斷壓縮台灣的外交空間。

中國也企圖影響台灣民意，以源源不絕的網攻、假訊息與政治干預擾亂台灣社會，還曾切斷台灣聯外的海底電纜。

但中國仍持續提升軍力，除了可當作北京脅迫手段不成功的備用計畫，也可在台灣內部營造一種「打不贏中國」的氛圍；亦讓部分美國人相信「干預台海代價太高」，繼而讓部分台灣人相信，最好選擇「不戰而降」。

美國可靠嗎？

白蘭斯指出，美國總統川普（Donald Trump）本人對於美國保衛台灣一直未明確承諾，但他第一任期內，美國2018年發表的《國家軍事戰略》（2018 National Defense Strategy）將美軍重心轉向在太平洋擊退中國的侵略野心，終結了之前15年著重應對中東地區恐怖分子的戰略。

川普1.0也批准22次對台軍售，總金額達破紀錄的186.5億美元。路透社今年5月曾報導，川普2.0的對台軍售還將超越這個紀錄。

拜登（Joe Biden）繼任總統後，更多次明確承諾將協防台灣。他的政府也直接向台灣提供美國庫存的武器；拜登政府更加強與盟邦合作，不僅提升對台灣的外交支持，也組建一個以美國、日本和澳洲為核心的聯盟，可能在戰爭爆發時為保衛台灣而戰。

至於川普第二任期，則是積極面與消極面並存。從積極面來看，川普2.0的五角大廈已努力讓美國的彈藥生產更接近戰時狀態，並整頓可能阻礙美國備戰太平洋的官僚惰性。國防部副部長柯伯吉（Elbridge Colby）長期主張應著重於嚇阻中國入侵。

川普也延續拜登時代的重要政策，包括澳英美（AUKUS）夥伴關係，並尋找菲律賓至太平洋中部的新基地位置。白蘭斯認為，川普敦促盟友更認真看待本國國防是正確的，但他的某些行動也明顯導致台灣內部的焦慮感升高。

例如，台灣想要與美國簽訂自由貿易協定但不可得，反而被課徵高額關稅（最初是32%，現為20%），讓台灣覺得美國對待朋友並沒有比對待敵人好多少。

此外，五角大廈也一再要求台灣將軍事開支提高到 GDP 的10%，台北認為這在政治和經濟上都是不可能的，特別是美國對台許多武器交付已延宕數月甚至數年。

白蘭斯提到，五角大廈似乎只關注中國侵台的威脅，忽視中國對台灣無日無之的灰色地帶恫嚇。這些政策的組合使賴清德政府承受巨大的政治壓力，而賴總統本人幾無多餘的政治資本可以損耗。

此外，川普的對中政策也令台灣人不安。為避免破壞美中貿易談判，川普政府勸阻賴清德訪美，也暫停了部分對台軍售（直到本月才批准川普2.0首批軍售），還將美台非官方的國防會談降級。上月「川習會」未談及台灣，台灣人終於鬆了一口氣，但也突顯川普的政策令台灣人多麼不安。

不過白蘭斯也指出，即使是「最親密的戰略夥伴」，也經常時有磨擦，所有動盪都可能將關係推向更堅固的基礎。

台灣方面表示，已向川普端出條件優厚的貿易協議，包括大量購買美國農產品與軍備，並在美國國內投資半導體等產業，換取川普降低關稅。雙方若達協議，台灣便可主張已出力協助美國再工業化、並構築更具韌性的自由世界科技供應鏈。

白蘭斯指出，部分美方人士曾不滿賴清德應對北京的言論風格，近期賴總統也有所收斂。未來一年間，如果美中貿易休戰因競爭升級而瓦解，美國將出現更鷹派的氛圍，也可能再度提升對台支持。

然而，情況也可能因為台灣內部有中國支持者而惡化。

美台關係風險之一：國防特別預算因政壇對立而未通過

文中指出，台灣近來努力提升國防，改革徵兵制與後備役，軍費支出預計明年將增至國內生產毛額（GDP）的3%以上；賴政府也即將推出國防特別預算，可能在2030年將軍費占比提高到5%以上，但因政治氣氛高度對立，特別預算能否通過仍充滿風險。

白蘭斯提到，由於台灣政局過於對立，恐怕無法達成「這座島嶼最需要的成果」；國民黨與號稱「第三勢力」的民眾黨掌握立法院多數，經常阻撓政府政策，朝野相互攻訐的怒火「簡直更勝於面對外敵」。

文中提及，國民黨新任黨主席鄭麗文已多次抨擊國防支出過高，並批評民進黨迎合川普。白蘭斯提到，鄭麗文屬於國民黨內最親中的派系，倡議與習近平直接對話，初步分析顯示，她上月意外勝選黨主席，中國假訊息可能有助攻之效。

白蘭斯警告，如果特別預算受阻或被立法院大幅刪減，支持川普的「美國優先」派人士就會把台灣當作搭便車的例子，那些想找藉口不支持台灣、宣稱「若台灣自己都不積極防衛，美國就不該冒險保護它」的人將更有底氣。

白蘭斯更指出，國防特別預算若未通過，也可能使華府認為「台灣其中一個主要政黨並不認真看待國家安全」；若國民黨在2028年重奪總統大位，將製造極為不利的外交氛圍。若情勢如此發展，將使美台互信惡化，且可能形成惡性循環：美台對彼此失去信心，而中國的壓力在此同時繼續升級。

美台關係風險之二：川普限制對台支持

白蘭斯指出，美國方面的風險是，川普可能再次限制對台支持，以免激怒中國。

其中一個可能是，川普明春訪中再與習近平會面時，中方可能要求美國從目前的「不支持」台獨更進一步，改為宣稱「反對」台獨。此外，若川普批准更多軍售或與台灣達成貿易協議，北京可能會以微妙手段收緊對稀土礦物的出口管制。

中國的目標是凍結美台關係的某些關鍵元素，並突顯川普把美台關係置於他與習近平的和解交往之下。若真如此，可能擊潰台灣對美國的信任，而中國對台壓力不會減弱，台灣可能逐步陷入習近平希望造成的士氣低落狀態。

白蘭斯強調，支持台灣不是國際慈善專案。台灣是科技供應鏈與第一島鏈的樞紐，處於美國在西太平洋聯盟體系北段與南段之間的關鍵位置。他表示，美台關係是這個「世界最重要區域」的安全基石，這段關係在未來多年會有多強韌，可能取決於未來數月的發展。

