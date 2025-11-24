彭博專欄：台灣戰略位置重要性更勝台積電 美台關係臨轉折、特別國防預算是關鍵之一
美國《彭博新聞》專欄作家白蘭斯曾經認為中國的奪台戰略不會成功，但他近來已不再那麼確定。他表示，中國對台灣長久以來的脅迫威嚇手段，原本只有反效果，但台美關係近來的不確定性升高，台灣內部的士氣也現裂痕。他強調，台美關係是維繫「世界最重要區域」西太平洋和平穩定的基礎；台灣不只有台積電，其地緣戰略位置更對美國至關重要。
白蘭斯（Hal Brands）是美國約翰霍普金斯大學高等國際研究學院教授，近日曾來台與政府官員、政治人物及分析家對話，了解台灣當前如何應對與美中兩國的關係。
他強烈感覺到，台灣與美國的關係目前來到重要轉折點：一方面是美國近來的行動使台灣人的不確定性與焦慮升高；另一方面，在台灣亟需團結的時刻，政治上卻陷入僵局。
在週一（11/24）刊出的最新文章中，白蘭斯強調，北京正加緊破壞台灣的穩定，如果台美要雙方要避免台灣生存受威脅，並維護美國戰略地位，未來數月至關重要。
不只是台積電
白蘭斯表示，當前美國人大多將台灣視為民主成功的典範或半導體超級大國。但台灣的核心重要性在於地緣戰略位置。
台灣位於東海及南海之間，控制中國海岸線的進出通道，也位在太平洋第一島鏈的中間位置。白蘭斯指出，台灣若在「友善國家」之中，可串聯成一條遏制中國海上力量的警戒線；但若落入中國手中，可能被用來威脅菲律賓和日本，並破壞美國在西太平洋的安全體系。
對北京而言，台灣是統治中國海岸線重要水域，也是將勢力範圍伸入太平洋的關鍵。曾有中國分析家說，台灣若有美國支持，就如同「套在巨龍頸上的鎖」。
中國的多管齊下策略
北京已制定多管齊下的奪台戰略。中國領導人習近平的首選是在不發生毀滅性戰爭的情況下奪取台灣。於是中共對台採取經典的「蟒蛇戰略」，藉由持續升高全面脅迫手段，企圖逐步收緊空間，迫使台灣屈服。
在軍事上，中國不斷削弱台灣的主權範圍，並持續耗損台灣軍力，且加強宣傳台灣容易遭到入侵或封鎖；在外交上，則阻止台灣參與國際組織及活動，不斷壓縮台灣的外交空間。
中國也企圖影響台灣民意，以源源不絕的網攻、假訊息與政治干預擾亂台灣社會，還曾切斷台灣聯外的海底電纜。
但中國仍持續提升軍力，除了可當作北京脅迫手段不成功的備用計畫，也可在台灣內部營造一種「打不贏中國」的氛圍；亦讓部分美國人相信「干預台海代價太高」，繼而讓部分台灣人相信，最好選擇「不戰而降」。
美國可靠嗎？
白蘭斯指出，美國總統川普（Donald Trump）本人對於美國保衛台灣一直未明確承諾，但他第一任期內，美國2018年發表的《國家軍事戰略》（2018 National Defense Strategy）將美軍重心轉向在太平洋擊退中國的侵略野心，終結了之前15年著重應對中東地區恐怖分子的戰略。
川普1.0也批准22次對台軍售，總金額達破紀錄的186.5億美元。路透社今年5月曾報導，川普2.0的對台軍售還將超越這個紀錄。
拜登（Joe Biden）繼任總統後，更多次明確承諾將協防台灣。他的政府也直接向台灣提供美國庫存的武器；拜登政府更加強與盟邦合作，不僅提升對台灣的外交支持，也組建一個以美國、日本和澳洲為核心的聯盟，可能在戰爭爆發時為保衛台灣而戰。
至於川普第二任期，則是積極面與消極面並存。從積極面來看，川普2.0的五角大廈已努力讓美國的彈藥生產更接近戰時狀態，並整頓可能阻礙美國備戰太平洋的官僚惰性。國防部副部長柯伯吉（Elbridge Colby）長期主張應著重於嚇阻中國入侵。
川普也延續拜登時代的重要政策，包括澳英美（AUKUS）夥伴關係，並尋找菲律賓至太平洋中部的新基地位置。白蘭斯認為，川普敦促盟友更認真看待本國國防是正確的，但他的某些行動也明顯導致台灣內部的焦慮感升高。
例如，台灣想要與美國簽訂自由貿易協定但不可得，反而被課徵高額關稅（最初是32%，現為20%），讓台灣覺得美國對待朋友並沒有比對待敵人好多少。
此外，五角大廈也一再要求台灣將軍事開支提高到 GDP 的10%，台北認為這在政治和經濟上都是不可能的，特別是美國對台許多武器交付已延宕數月甚至數年。
白蘭斯提到，五角大廈似乎只關注中國侵台的威脅，忽視中國對台灣無日無之的灰色地帶恫嚇。這些政策的組合使賴清德政府承受巨大的政治壓力，而賴總統本人幾無多餘的政治資本可以損耗。
此外，川普的對中政策也令台灣人不安。為避免破壞美中貿易談判，川普政府勸阻賴清德訪美，也暫停了部分對台軍售（直到本月才批准川普2.0首批軍售），還將美台非官方的國防會談降級。上月「川習會」未談及台灣，台灣人終於鬆了一口氣，但也突顯川普的政策令台灣人多麼不安。
不過白蘭斯也指出，即使是「最親密的戰略夥伴」，也經常時有磨擦，所有動盪都可能將關係推向更堅固的基礎。
台灣方面表示，已向川普端出條件優厚的貿易協議，包括大量購買美國農產品與軍備，並在美國國內投資半導體等產業，換取川普降低關稅。雙方若達協議，台灣便可主張已出力協助美國再工業化、並構築更具韌性的自由世界科技供應鏈。
白蘭斯指出，部分美方人士曾不滿賴清德應對北京的言論風格，近期賴總統也有所收斂。未來一年間，如果美中貿易休戰因競爭升級而瓦解，美國將出現更鷹派的氛圍，也可能再度提升對台支持。
然而，情況也可能因為台灣內部有中國支持者而惡化。
美台關係風險之一：國防特別預算因政壇對立而未通過
文中指出，台灣近來努力提升國防，改革徵兵制與後備役，軍費支出預計明年將增至國內生產毛額（GDP）的3%以上；賴政府也即將推出國防特別預算，可能在2030年將軍費占比提高到5%以上，但因政治氣氛高度對立，特別預算能否通過仍充滿風險。
白蘭斯提到，由於台灣政局過於對立，恐怕無法達成「這座島嶼最需要的成果」；國民黨與號稱「第三勢力」的民眾黨掌握立法院多數，經常阻撓政府政策，朝野相互攻訐的怒火「簡直更勝於面對外敵」。
文中提及，國民黨新任黨主席鄭麗文已多次抨擊國防支出過高，並批評民進黨迎合川普。白蘭斯提到，鄭麗文屬於國民黨內最親中的派系，倡議與習近平直接對話，初步分析顯示，她上月意外勝選黨主席，中國假訊息可能有助攻之效。
白蘭斯警告，如果特別預算受阻或被立法院大幅刪減，支持川普的「美國優先」派人士就會把台灣當作搭便車的例子，那些想找藉口不支持台灣、宣稱「若台灣自己都不積極防衛，美國就不該冒險保護它」的人將更有底氣。
白蘭斯更指出，國防特別預算若未通過，也可能使華府認為「台灣其中一個主要政黨並不認真看待國家安全」；若國民黨在2028年重奪總統大位，將製造極為不利的外交氛圍。若情勢如此發展，將使美台互信惡化，且可能形成惡性循環：美台對彼此失去信心，而中國的壓力在此同時繼續升級。
美台關係風險之二：川普限制對台支持
白蘭斯指出，美國方面的風險是，川普可能再次限制對台支持，以免激怒中國。
其中一個可能是，川普明春訪中再與習近平會面時，中方可能要求美國從目前的「不支持」台獨更進一步，改為宣稱「反對」台獨。此外，若川普批准更多軍售或與台灣達成貿易協議，北京可能會以微妙手段收緊對稀土礦物的出口管制。
中國的目標是凍結美台關係的某些關鍵元素，並突顯川普把美台關係置於他與習近平的和解交往之下。若真如此，可能擊潰台灣對美國的信任，而中國對台壓力不會減弱，台灣可能逐步陷入習近平希望造成的士氣低落狀態。
白蘭斯強調，支持台灣不是國際慈善專案。台灣是科技供應鏈與第一島鏈的樞紐，處於美國在西太平洋聯盟體系北段與南段之間的關鍵位置。他表示，美台關係是這個「世界最重要區域」的安全基石，這段關係在未來多年會有多強韌，可能取決於未來數月的發展。
更多太報報導
團結力量大？韓部長：可和台灣合作協商美半導體關稅
中國出資建港蓋運河 柬埔寨恐成中國南海影響力跳板
【一文看懂】高市早苗發言掀波其實是好事？五個重點看日本將如何因應台海危機
其他人也在看
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 1 天前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
再嗆高市早苗 王毅：講了不該講的話
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，引起中國不滿，雙方外交駁火。時隔兩周，中國外交部長王毅昨日首度對日提「三個絕不」，今(23)日再度開嗆，直接點名高市早苗講了...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 17 小時前
18兆外匯被盯上？美要台出錢資助菲國基地 他怒轟賴清德治國無能
美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前在新發布的報告中提議，台灣有雄厚的外匯存底，可善加利用，資助第三國，建構印太防禦網，以遏阻中方。對此，藍委賴士葆怒轟，總統賴清德治國無能，美國吃上癮現在還幫鄰國來要錢，美國此舉就是對台灣要錢又要命。中天新聞網 ・ 23 小時前
賴清德發文致敬黃百韜 滿志剛批：政治算計為謀個人利益
滿志剛表示，他今日前往忠烈祠向黃百韜將軍的靈位與銅像鞠躬致敬，因為每一位守護中華民國、為國奮鬥與犧牲的英雄，都值得被紀念與追思。然而，他質疑總統賴清德今日在臉書上的紀念貼文句裡行間充滿政治算計。他指出，對民進黨而言，「國共內戰」長期是避之唯恐不及的議題，...CTWANT ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
「你好我吃一點」外交部貓咪迷因挺日！破百萬點閱 台灣人刷一排日料照
日中關係降至冰點，中國還再次禁止日本水產品進口，不過台灣展現台日友好，總統賴清德率先力挺，大啖日本水展品獲日網友大讚。隨後外交部也跟上發布爆紅的貓咪迷因「你好，我吃一點」，還是雙語版，吸引百萬人點閱。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
「你好我吃一點！」外交部貓咪迷因圖挺日水產獲台日百萬網友按讚
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日本首相高市早苗提出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，北京跳腳呼籲民眾勿前往日本旅遊後又祭出全面禁止日本水產品進口等複合式經濟報復，我國隨即展現對日本的堅定支持，22日外交部在官方各大社群平台，發布了一張熱門網路貓咪迷因圖，以中日文寫上「你好，我吃一點」，逾百萬台日網友按讚。 外交部在貼文中指出，此舉是為了「情義相挺」而設計的迷因哏圖，並向日本表達堅定情誼：台灣與日本攜手共度許多挑戰，彼此友情也像迴轉壽司「持續轉動不斷深化善的循環。」外交部鼓勵民眾一起用具體行動支持海島厝邊（鄰居），強調「壽司、生魚片、干貝、拉麵、丼飯，各種日料通通都來，美味一口，友情 double」。 貼文在短時間內吸引了逾百萬台日網友的熱烈迴響，台灣網友紛紛曬出自己享用各種日本水產的照片，響應外交部的號召。日本網友則被台灣的幽默和溫暖感動，留言表示：「日本的朋友們，我們一起去台灣旅行吧！」、「你們吃日本水產，我去買台灣鳳梨、香蕉」，也有人說：「台灣對日本的外交做得太好了，既可愛又有策略，跟某個國家完全不一樣呢！」 據了解，「你好，我吃一點」這張以貓咪為新頭殼 ・ 3 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 22 小時前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 1 天前
高市早苗引爆日中對立 裴洛西掀蝴蝶效應
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈。不過外媒指出，在美國前眾議院議長裴洛西於2022年訪台時，中國在台灣周邊發動恫嚇性的大規模軍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
花蓮徐榛蔚明年卸任 吉安鄉長想接班面臨多人卡關
花蓮縣長徐榛蔚將屆滿2任8年，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，有意問鼎2026年花蓮縣長選舉，不過挑戰者眾，各方陣營都想卡關，縣議員魏嘉賢積極佈署，已掛看板低調宣傳；縣議長張峻也動作頻頻；另方面，民進黨雖未決定人選，但已加強擴大操作反傅崐萁勢力，不排除透過結盟、合作求勝的可能。中天新聞網 ・ 1 天前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 23 小時前
譴責傅聰扭曲史實 外交部：惡意誤導國際視聽
外交部說明，維持台海的和平穩定已是國際社會的高度共識，包括德國外長已數次引用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，以及一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述也彰顯理念相近國家對國際法及以規則為基礎的國際秩序的重視。外交部重申，第二次世界大戰...CTWANT ・ 18 小時前