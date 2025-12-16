彭博推薦2026年全球25個最佳旅遊地點！台灣唯一上榜城市曝光
彭博資訊16日公布「2026年全球最佳25大旅遊目的地」，亞洲共有6個地點入選，台北市名列其中，為台灣唯一上榜城市。彭博指出，台北以街頭傳統小吃與現代餐飲文化交織的美食風貌脫穎而出，成為亞洲備受矚目的新興美食目的地之一；同時也提醒，8月正值颱風好發期，並非造訪台北的理想時段。
這份年度旅遊榜單歷時一年彙整完成，評選過程追蹤數百項全球旅遊、航空、飯店與文化趨勢，並結合各地旅遊專家意見與記者實地觀察，鎖定尚未過度觀光、同時具備文化特色與高端旅宿發展潛力的目的地，性價比與未來發展前景亦納入評選考量。
本次榜單中，亞洲共有6個地點入選，分別為台灣台北市、哈薩克阿拉木圖、印尼羅地島、印度老虎保護區國家公園、馬來西亞檳城，以及位於西南亞的中東國家阿曼。
台北為全台唯一入選城市。報導指出，台灣近年頻頻成為全球美食討論焦點，除了早已風靡國際的珍珠奶茶與夜市文化，首都台北的餐飲場景也持續進化，逐漸形塑出兼容傳統與創新的城市飲食樣貌。
彭博形容，台北街頭既能見到經營多年的雞肉飯等傳統老店，也不乏風格鮮明的咖啡館與餐廳，甚至出現結合藝術展覽空間的烘焙坊，展現城市飲食文化的多元層次。
彭博建議，3月至5月及9月至11月為造訪台北氣候最為溫和的時段；相較之下，8月正逢颱風活躍期，並不適合安排行程。
彭博評選2026年全球25大最佳旅遊地點：
阿根廷巴雷阿爾
義大利薩丁尼亞
非洲加彭
哈薩克阿拉木圖
印尼羅地島
美國奧札克高原
希臘群山
塞內加爾達卡
蘇格蘭賀布里底群島
美國德州
坦尚尼亞尚吉巴島
祕魯利馬
美國南卡州查爾斯頓
土克斯和凱科斯群島
印度老虎保護區國家公園
奧地利維也納
北美洛磯山脈
南美洲蓋亞那
地中海島嶼科西嘉
馬來西亞檳城
墨西哥帝王蝴蝶保護區
中東阿曼
美國舊金山
台灣台北
西班牙埃斯特雷馬杜拉
