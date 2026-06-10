彭博揭台灣研擬與美國接軌收緊AI晶片輸中 或首次將相關走私列為犯罪

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6月1日，輝達執行長黃仁在「NVIDIA GTC Taipei 2026」進行主題演講。（資料照片／王侑聖攝）



知情人士透露，台灣當局正考慮對出口至中國的AI晶片銷售實施更嚴格的管制，以進一步與美國措施接軌，目的是打擊半導體走私，相關構想是賦予主管機關更多法律工具，以遏止高階硬體（使用輝達晶片的AI伺服器）流向中國。

範圍擴及所有中企 跟進美國制裁政策

彭博9日報導，知情人士透露，在與美國持續進行的貿易談判中，台北官員正考慮實施更嚴格的AI晶片管制，將限制針對中國所有客戶的銷售，而不僅僅是出口黑名單上的特定企業，例如華為技術有限公司。若此措施上路，這將會是台灣史上首次將AI晶片走私中國的行為視為犯罪。

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根據美國2022年起實施的限制措施，高階硬體銷售在未獲華府批准的情況下已被禁止，目的是防止北京利用先進輝達處理器取得軍事優勢。然而，台灣目前並不將未經授權的AI晶片出口至中國視為非法。若是限制對中出口措施付諸實行，這將會是賴清德政府的全面性措施之一，除了維持台灣科技與國安利益，同時也測試台北在強硬政策上的承受度，並應對美方政策協調壓力。

一名知情人士表示，台灣已同意在大致方向上跟隨美國做法，並可能限制算力超過一定門檻的AI晶片向中國銷售，這類似於華盛頓目前的規範。但該人士指出，台北尚未完全決定要在多大程度上採納美國政策，在雙方高層官員審查並批准潛在協議前，仍有細節需要敲定。

恐再引發中國反彈 可能影響台灣業界

台灣經濟部向彭博表示：「目前台灣與美國正就將先進晶片納入監管等議題持續磋商」，將持續強化對「戰略性高科技產品」的監管，以更好地與國際出口管制接軌。

去年台灣將華為與中國最大晶片製造商中芯國際列入黑名單時，中國外交部發言人表示：「民進黨當局向美國下跪與諂媚，只會損害並摧毀台灣利益。」

新的對中限制也可能影響台灣業界。台灣擁有全球絕大多數AI晶片製造能力，也有許多企業負責將輝達處理器組裝成伺服器，並大量部署於資料中心，用於訓練與運行AI模型。台灣當局尚未指控任何企業有違法行為，上月雖曾首次拘留涉嫌晶片走私者，但罪名僅為偽造文件。

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