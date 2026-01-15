彭博獨家：鄭麗君、楊珍妮趕赴華府！推進對台關稅降至15%，不確定川普是否親自介入

《彭博新聞》15日根據知情人士透露，行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮正趕往美國華府，推進長期停滯的台美關稅談判，希望降低美國對台關稅，同時擴大對美投資。

《彭博》指出，鄭麗君與楊珍妮預計於14日深夜或15日凌晨抵達，未來數日將與川普政府的代表會晤，不過透露訊息者要求匿名。知情人士表示，目前不清楚哪些美國官員將參與會談，也不確定川普是否計劃親自介入，而此行能否達成最終協議，也依舊存在變數。

​對於這項傳言，白宮、美國貿易代表辦公室（USTR）、美國商務部以及駐美台北經濟文化代表處（TECRO）均未回應置評請求。儘管如此，《彭博》認為這趟行程仍標誌著台美歷時數月的談判已進入最後階段，《路透》日前也報導美國對台灣進口商品的關稅將降至15%，但台積電也要在美國加蓋五座晶圓廠。

知情人士對《彭博》透露，根據雙方協議草案，台灣進口商品的關稅將從現行20%降至15%，這也代表台灣將與日韓享有相同稅率，不過日韓兩國去年就跟川普政府達成協議；至於台灣這邊必須滿足的條件，則是台積電要大幅增加赴美投資的規模，在亞利桑那州增建至少四座晶片製造廠，加上先前已承諾開設的六座工廠及兩座先進封裝廠，等於在亞利桑那的晶圓廠總數將達十座之多。

一位台灣高階官員則對《彭博》表示，簽署協議將是台北的重大勝利，因為台方一直致力在今年4月的川習會之前達成協議。《彭博》指出，由於台灣面臨中國的併吞威脅，台積電在華府日益受到關注，然而台積電的建設計畫與製造承諾何時能夠兌現，目前也尚不明朗；此外，美國與台灣達成的任何協議都可能激怒北京，因此川普也需要微妙的外交手段來安撫中國。

至於懸在台美談判頭上的另一把劍，是美國聯邦最高法院即將對川普關稅案作出裁決。若大法官們維持下級法院「關稅違反法律」的判決，可能阻礙川普單方面對台灣進口商品徵稅的能力。不過在聯邦最高法院14日上午10點公布的最新一批判決中，並未見到大法官們對川普關稅給出最新意見，川普關稅的合憲性究竟如何，恐怕還要再等一等。

