彭博研究：金價創五年偏離新高 2026年恐回檔「此數字」

截至今天(28日)下午1點前，黃金交易價來到4187（(盎司／美元）。 圖: 擷取自貴金屬交易中心

[Newtalk新聞] 市場關注美國總統川普在與日本首相高市早苗的通話中內容，據消息指出不希望看到中日衝突進一步升級，另外亞洲主要股市普遍走揚，風險偏好回升，金價於整理中緩步下行至 4,142.09 美元後，小幅反彈轉為區間波動。截至今天(28日)下午1點前，黃金交易價來到4187（(盎司／美元）。

《彭博》研究調查顯示，至11月下旬金價較五年均值高出63%，接近1980年 以來年末偏離價格均值的最高水平，此後大幅下挫，直到2005年才再次站上1979〜1980年的均價460美元，黃金的基本面支撐依然穩固，但金價相對多數長期移動均線呈現極端溢價，上漲動能讓價格有機會邁向5,000美元，但2026年可能出現典型的回檔，降至約3,000美元。

台銀表示，因美國斡旋之俄烏停火進展有限，避險情緒續撐金價維持盤堅走勢，一路拉升上漲突破 4,160 美元後最高漲至 4,167 美元，後因美國適逢感恩節假期，多方追價買盤轉趨觀望，同時美元指數跌至近 2 周低位 99.43 後出現反彈重回 99.6，金價於 4,160 美元漲勢承壓，震盪盤整於 4,150〜4,155 美元區間。

德意志銀行(Deutsche Bank)報告指出，第三季供需數據顯示，央行和ETF投資的需求穩固，從而減少珠寶市場的供應，整體需求增長也超過供給，因此將2026年預期平均金價由先前的4,000美元上調至4,450美元，全年將於3,950〜4,950美元間波動。另認為2026年美聯儲寬鬆政策力度(降息50個基點)將小於市場預期(降息93個基點)，若俄烏衝突結束亦將帶來暫時負面影響。

資料來源：fxstreet.com、彭博社、台銀國際金市日報

