彭博社：中國咄咄逼人 反促使東南亞各國更信任日本

高市早苗（中）的身段柔軟，比強橫的習近平更能贏得東南亞各國的信任與支持 圖：翻攝自日本外務省官網

[Newtalk新聞] 中國晚近力求重塑亞洲的安全格局，然而恐怕事與願違。《彭博》（Bloomberg）資訊專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）稍早撰文指出，從南海的水砲對抗到圍繞台灣日益激烈的言辭，北京的行為正促使其東南亞鄰國歡迎一件過往難以想像的事情：日本在安全領域發揮更大的作用。

瓦斯瓦尼指出，東京正逐漸成為本區域首選的穩定力量，這對於曾經在二戰期間飽受日本軍國主義野心摧殘，產生歷史警惕的東南亞各國來說，無疑是一個驚人的轉變。在東南亞這個經濟上已被中國主導、北京視為其天然勢力範圍的區域而言，這個轉變毋寧是微妙卻意義重大的。

廣告 廣告

瓦斯瓦尼指出，東南亞區域正日益成為歷史宿敵爭奪的新戰場。中國網友和評論家對新加坡總理黃循財發起猛烈的網路批評，指責他站在日本那邊而不挺中國。由於黃循財和許多新加坡人一樣是華裔，更引起香港媒體和上海的極端民族主義網站猛烈攻擊。這一事件凸顯了地緣政治緊張局勢是如何迅速演變為身份認同政治，即使在多種族的新加坡也不例外。

黃循財11月19日彭博新經濟論壇上被問及日本與中國在台灣問題上的緊張關係時，表示希望雙方能夠找到解決分歧的途徑，並意味深長地補充道：「我們已經擱置了歷史，現在正向前看。」這裡所指的，是日本在1941年至1945年間對東南亞大部分地區的戰爭佔領，那段時期充滿了殘酷暴行。從新加坡的肅清行動大屠殺到菲律賓的巴丹死亡行軍，再到數萬名囚犯被關押在勞改營，那段歷史給人留下了難以磨滅的傷痕。北京經常引用這段歷史——以及自身遭受日本佔領的慘痛經歷——來警告東南亞各國防範東京任何軍事力量的復甦。

但新加坡總理的這番話表明，日本乃至整個地區都發生了巨大的變化。他表示，鑑於日本所提供的穩定，新加坡和東南亞國家應該支持東京發揮更大的作用，包括安全領域。

瓦斯瓦尼指出，從這次事件到近期對日本首相高市早苗關於台灣言論的反應，中國的強硬做法正適得其反。東京呼籲各方保持冷靜，這與中國一貫奉行的低調外交形成鮮明對比。由於美國國內事務繁忙，且疲於應對歐洲和中東的危機，美國透過其官方安全援助計畫向「志同道合的國家」伸出援手。日本承諾在2023年與東南亞國家在海上安全領域開展更緊密的合作，這被廣泛視為對日中領土緊張局勢升級的回應。

瓦斯瓦尼指出，人們並未忘記戰爭，但正如黃循財所說，他們已經向前看了。二戰投降後，日本頒布了和平憲法，禁止除自衛外使用武力。 2015年，這項狹隘的規定有所放寬，允許日本在與其關係密切的夥伴國維護其人民的獨立和福祉時提供援助。

根據尤索夫伊薩克東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）發布的《2025年東南亞狀況》調查報告，日本目前穩居該地區最值得信賴的大國之列，支持率高達66.8%，高於去年的58.9%。受訪者表示，東京對國際法的尊重和強大的經濟實力是他們看好日本的根本原因。數十年來，日本持續不斷的援助發展和可預測的外交政策取得了成效，使其早在北京經濟崛起之前就成為了可靠的合作夥伴。

相較之下，中國儘管在2010年已經取代日本成為世界第二大經濟體，但其面臨的信任度卻遠低於日本。同一份報告顯示，41.2%的受訪者對中國表示不信任，許多人擔心中國會利用其經濟和軍事實力威脅國家主權。

瓦斯瓦尼指出，儘管中國是東南亞最大的貿易夥伴，但日本擁有更強大的軟實力。從吉卜力工作室到Hello Kitty，其流行文化極具吸引力，旅遊業也實現了創紀錄的成長。

同時，基礎設施項目被視為透明且不涉政治。例如，印尼陷入困境的中國投資萬雅高鐵計畫（Whoosh），與日本支持的印度孟買-艾哈邁達巴德高鐵計畫形成鮮明對比。這兩個計畫都曾因延誤而停滯，但後者並未像北京的海外項目那樣，飽受爭議或融資不透明的困擾。

瓦斯瓦尼指出，對年輕的東南亞人而言，二戰已是遙遠的過去。他們的擔憂根植於當下。中國在南海的野心、其迅速的軍事擴張，以及對一些政府進行經濟報復的做法，都令他們感到警惕。

一個更強大的日本將使東南亞更加安全。東京已經參與了在南海爭議地區與夥伴國進行的航行自由行動和聯合演習，但它還可以進一步深化與該地區各國海軍的能力建設。向菲律賓、印尼和馬來西亞海岸防衛隊提供巡邏艇等措施應繼續推進，同時也應提供海上邊界監視和巡邏的訓練。

瓦斯瓦尼總結道，東南亞一直聲稱不願選邊站隊，無論是在美中之間，或是如今的東京與北京之間都是如此。但中國自己咄咄逼人的舉動反而使得東南亞各國重新思考：日本的力量在這個區域，不僅成為一個選擇，而且成為一種必然。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

洪耀南觀點》從安全升級到生活控管──電動自行車新國標的制度真相

防範中國的飛彈威脅 美軍強化沖繩嘉手納空軍基地戰備