《彭博社》揭密：中國參與俄羅斯影子艦隊 聯手洗白天然氣出口

[Newtalk新聞] 由於俄羅斯面臨經濟制裁和烏克蘭的破交作戰，長期依靠「影子艦隊」即各種匿名註冊、航線隱密的貨船來運輸石油與天然氣。據《彭博社》報導，這些以空殼公司與秘密行動編織，橫跨歐亞的龐大利益網，背後有中國勢力參與其中。

中國與俄羅斯被控利用貨輪組影子艦隊，用以支援軍事行動。 圖：擷取自搜狐號 @HE 觀察

該報導表示中國企業花了數個月，雇傭從獵頭、經紀人到天然氣交易員等 20 餘名專家，來為祕密運輸鋪路。這個組織在馬來西亞附近公海進行天然氣轉運。一例為 Condor LNG 號天然氣運輸船於今年 1 月在台灣台中港卸貨一批天然氣，接著在馬來西亞外海開始偽造座標資訊，駛向新加坡附近。

8 月一批印尼籍船員登艦，將船隻改名為 CCH Gas 並轉移到一間香港公司名下，爾後在 10 月18 日與另一船隻 Perle 號進行天然氣轉運，這批貨就這麼被「洗白」了。《彭博社》提到，這類天然氣轉運的終點很可能是中國。自 8 月底以來，廣西北海港已接收 20 批以上經批准的液化天然氣運輸，交易商表示貨物價值至少 5 億美元。

天然氣船(示意圖)。 圖：資料照片

前美國國務院能源資源局助理部長傑佛瑞．派亞特（Geoffrey Pyatt）表示，這是中國在測試美國制裁策略的極限。中國此前曾反對單方面制裁，對中國來說，在相關貿易問題懸而未解的情況下，這確實是展現自主權的好時機。針對此事，目前中國方面尚未做出回應。

《彭博社》表示，已確認 15 艘影子艦隊船隻，背後為中國與俄羅斯企業持有。

