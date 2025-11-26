彭博社：美總統特使教俄國人怎樣向川普提出烏克蘭和平計畫

川普特使威特科夫（Witkoff，左）與俄羅斯先前談判的「28點和平計畫」曝光，歐洲多國正在進行意見整合，並表示內容仍需國際討論。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 彭博社（Bloomberg）稍早整理出其所掌握的錄音，顯示美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）曾於10月14日與俄羅斯高級外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）通話，建議俄方如何向美國總統川普（Donald Trump）提出烏克蘭和平計畫。

報導指出，威特科夫在加薩和平協議取得進展後，對俄羅斯的外交顧問烏沙科夫說：「我們制定了一個包含20項內容的川普和平計畫，我在想，或許我們也可以和你一起做同樣的事情。」

廣告 廣告

報導指出，在威特科夫與烏沙科夫通話時，川普正沉浸在結束加薩戰爭的成功喜悅中。就在前一天，他促成了哈馬斯釋放最後20名在世人質，成為自2008年以來首位在以色列議會發表演說的美國總統。

然而，當時川普對普丁的態度似乎正在惡化。在準備10月17日與澤連斯基會晤之際，川普正在考慮向烏克蘭提供遠程戰斧飛彈，討論對俄羅斯實施新的制裁，並表達了他對普丁的不滿。

威特科夫與烏沙科夫通電話當天，美國總統川普還在抱怨俄羅斯總統普丁：「我不知道他為什麼還要繼續這場戰爭，」「他只是不想結束這場戰爭。我認為這讓他看起來很糟糕。｣

在與烏沙科夫的通話中，維特科夫告訴這位俄羅斯同行，他非常尊重普丁，他已經告訴川普，他相信俄羅斯一直都希望達成和平協議。這位美國特使提到了澤連斯基即將訪問烏克蘭，並建議普丁可以在會晤前與川普通話。

威特科夫告訴烏沙科夫「澤連斯基將於週五訪問白宮，我會去，因為他們希望我去，但我認為如果可能的話，我們可以在周五會晤前與您的老闆通個電話。」

烏沙科夫問威特科夫，如果讓普丁打電話給川普，是否「有用」？威特科夫給予肯定的答覆。

他還建議普丁祝賀川普達成加薩和平協議，並表示俄羅斯支持該協議，同時表達對川普作為和平締造者的敬意。 威特科夫說「這樣看來，這將是一次非常好的通話。」

威特科夫補充道：「我認為接下來這個建議會很棒。或許普丁可以對特朗普總統說：『你知道，威特科夫和烏沙科夫討論過一個非常類似的「20點和平計畫」，我們認為這或許能起到一些作用，我們對這類事情持開放態度。』」

烏沙科夫似乎採納了一些建議。他說，普丁「會表示祝賀」，並會說「川普先生是一位真正的和平締造者」。

兩天后，應俄羅斯的要求，川普和普丁進行了通話。美國總統稱，這兩個半小時的通話「非常富有成效」。通話結束後，他宣布計劃在布達佩斯與普丁會晤（此次峰會尚未舉行），並提到普丁祝賀他達成了加薩協議。

彭博社一直未能證實俄羅斯究竟向美國提出了哪些具體方案，以及這些方案在多大程度上影響了最終的28點藍圖。

然而，自那以後，烏克蘭面臨巨大的壓力，被迫接受維特科夫在克里姆林宮官員的幫助下起草的方案。美國官員曾威脅說，如果澤連斯基拒絕接受該方案，將切斷對烏克蘭軍方的關鍵情報支援。不過，在周日與美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）會談後，基輔方面取得了一些讓步，並說服美國放慢了步伐。

面對記者詢問，川普表示他沒有看過威特科夫與烏沙科夫的通話內容，但他聽說這是一次「標準的談判」。

川普表示：「他得把這個方案推銷給烏克蘭。他要把烏克蘭推銷給俄羅斯。這就是談判者的本職工作，」「你得說，你看，他們想要這個，你得說服他們。我想他對烏克蘭也是這麼說的，因為每一方都必須有所取捨。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普要讓俄羅斯重返G-8 德國聯邦總理：不接受

川普版和平方案引烏克蘭跳腳！歐洲三強拋修正版「28 點和平方案」