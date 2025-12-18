彭博統計長期租AI資料中心租金合約已累計到5690億美元 甲骨文就占2480億美元

甲骨文將成為AI泡沫嗎？彭博統計長期租AI資料中心租金合約金額已累計到5690億美元 ，另根據《CNBC》報導，甲骨文就占2,480 億美元。（圖片來源／甲骨文官網）

美國科技巨頭甲骨文（Oracle）最近股價跌跌不休，除了財報沒有出現令分析師安心的數據之外，一項大型資料中心建設計畫被融資方「抽銀根」，也是導致它的公司債CDS利率狂飆、股價大跌的原因之一。

甲骨文近期資料中心建造，慘遭融資方抽銀根

這一波跌勢從12月10日的223美元，下跌到12月18日的180.05美元，跌了17％。美國《CNBC》報導，甲骨文最近還被融資方「抽銀根」。

甲骨文在密西根州規劃興建一座規模高達 100 億美元、供應 OpenAI 使用的 1GW 資料中心，但相關融資合作近日傳出變數。美國《CNBC》報導指出，原本與甲骨文洽談投資的私募基金 Blue Owl Capital 已退出談判，引發市場對甲骨文財務狀況與 AI 基礎建設投資壓力的疑慮，消息曝光後，Oracle 股價在週三一度下跌 5％。

根據《金融時報》報導，Blue Owl 原本與甲骨文討論參與密州 Saline Township 的大型資料中心建設，但最終因擔憂甲骨文近年負債攀升、AI 投資支出龐大，加上融資條件與還款結構不具吸引力，決定退出合作。報導也指出，Blue Owl 內部對密西根州地方政治可能造成的施工延宕有所顧慮。

甲骨文觸發市場對AI疑慮，連帶賣出其他股票如輝達

這起事件正值市場對 AI 資料中心建設資金來源愈發敏感之際。部分投資人擔心，超大型雲端服務商（hyperscalers）近來傾向尋求私募資金，而非自行負擔建設成本，可能導致未來租賃結構風險升高。消息傳出後，AI 相關個股同步承壓，博通（Broadcom）下跌 4％、輝達（Nvidia）跌 3％、超微（AMD）跌 5％，AI 雲端運算公司 CoreWeave 也下挫 7％。

不過，知情人士透露，Blue Owl 雖然退出密州案，但仍參與甲骨文其他兩處資料中心的合作，並非全面撤出。該人士強調，退出原因主要是融資條件不符預期，而非對甲骨文整體財務失去信心。

面對市場疑慮，甲骨文隨後發出聲明，否認計畫停擺，強調資料中心建設仍按原定時程推進。Oracle 表示，該案由合作夥伴 Related Digital 主導投資方遴選，最終選出的資金來源並非 Blue Owl，且目前的股權談判進度正常。Oracle 發言人 Michael Egbert 指出：「我們的開發夥伴已從多家競爭者中選出最佳投資方，最終並非 Blue Owl。相關協議正在按計畫進行。」

未來長期租用資料中心總金額爆增，甲骨文占其中一半

但華爾街的擔心不僅於此，根據《彭博社》的統計，全球在AI資料中心的租金合約年年成長，租方有臉書、微軟、亞馬遜、谷歌等大型雲端業者，還有甲骨文，這個金額到了今年11月已經累計到5690億美元。另根據《CNBC》報導，甲骨文在未來 15 至 19 年內，已承諾租賃價值 2,480 億美元的資料中心和雲端容量。

換句話說甲骨文對資料中心的投資占整個市場份額的一半以上，財報獲利還沒跟上，未來資本支出已經現形，這也是為什麼它開始被華爾街關注償債能力。麥肯錫預測，到2030年，全球企業需要在資料中心基礎設施投資5.2兆美元，甲骨文如果能產生獲利，以得到新的融資，就能等到這一天的到來。

