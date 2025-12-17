彭博：亞馬遜準備投資OpenAI 100億美元 OpenAI採用亞馬遜自研晶片

OpenAI生成式人工智慧模型ChatGPT。美聯社



彭博新聞週三（17日）報導稱，美國雲端運算巨頭亞馬遜，正在商討投資人工智慧先驅公司OpenAI，金額至少100億美元（約3160億台幣）。OpenAI也將採用亞馬遜自研的AI晶片。

一旦談成，這可能使股票還未上市的OpenAI估計市值超越5000億美元（約15.8兆台幣），成為全球規模最大的新創公司。

知情人士表示，亞馬遜這次的入股將使得OpenAI採用亞馬遜的Trainium晶片。這將使亞馬遜正在起步發展的自研半導體部門獲得重大勝利。

廣告 廣告

目前，雖然輝達（Nvidia）在AI晶片領與享有近乎壟斷的地位，但是像Google已經在自研使用Trillium TPU晶片，臉書母公司Meta據稱已在考慮採用Google的Trillium，分散對輝達的倚賴。

Trainium晶片是亞馬遜AI競爭策略的核心武器。儘管亞馬遜雲端運算服務（AWS）是目前全球規模最大的雲端運算與資料儲存能力出租商，但在AI領域，OpenAI最大支持者微軟佔有優勢，亞馬遜難以在AI複製其雲端市場的壟斷地位。

亞馬遜希望藉Trainium晶片吸引尋求「高CP值」方案的公司。據亞馬遜稱，與輝達領先市場的圖形處理器（GPU）相比，Trainium晶片能夠以更低成本、更高效率處理AI模型背後的密集計算。

據科技新聞網站The Information先前報導，OpenAI與亞馬遜之間的談判始於10月左右，也就是在這家創造ChatGPT的公司完成企業架構重組之後。重組後微軟獲得了OpenAI的27%股權，但OpenAI也更可以獨立運作。

11月時，OpenAI已和亞馬遜宣布了一項協議，由AWS在未來7年內為這家新創公司提供價值380億美元的雲端算力，不過當時的公告焦點集中在數十萬顆輝達晶片上，沒有提到亞馬遜自研的Trainium。

彭博新聞報導，OpenAI在最近一次的員工股票出售中，估值已達到5000億美元，使其短暫超越馬斯克的SpaceX，成為全球規模最大的新創公司。這次的亞馬遜入股若讓估值上升，可望又再使OpenAI變成價值最高的新創公司。

更多太報報導

野村看台股「景氣＋AI 支出＋傳產補庫」三重奏！青睞半導體成衣製鞋

台灣雲協大會登場！ 布局節能算力、光通訊、Physical AI與機器人新

AI吃電怪獸來了！ 台電董座：如果算力櫃設都會區 電網一定撐不住