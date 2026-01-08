彭博：北京最快本季就會批准進口輝達H200 AI晶片

輝達與中國示意圖。路透社



美國總統川普去年底解禁輝達（Nvidia）效能強大的H200人工智慧（AI）運算晶片，可以出口中國之後，對於北京當局是否批准、如何批准、何時批准這些晶片的報導眾說紛紜。彭博新聞週四（8日）報導稱，消息人士透露，中國政府計畫最快本季批准進口。

要求匿名的消息人士說，中國官員正準備允許中國國內企業購買H200，用於特定的商業用途。

不過，他們指出，基於安全考量，H200晶片將禁止用於軍事、敏感政府機構、關鍵基礎設施以及國有企業。這與北京政府先前針對蘋果公司設備和美光科技（Micron）晶片等外國產品採取的限制措施相似。知情人士補充說，如果這些特定機構組織仍需要使用H200，將依個案進行審查。

即便有這些限制條件，北京一開放，對輝達而言將是一次重大勝利。中國是全球最大的半導體市場，執行長黃仁勳曾表示，光是人工智慧（AI）晶片領域，在中國未來幾年就可能產生500億美元的營收。在輝達晶片遭美國限制出口、美國晶片缺席期間，華為（Huawei）和寒武紀（Cambricon）等中國本土競爭對手蓬勃發展，並計劃在2026年大幅增產。

一名知情人士透露，中國網購巨頭阿里巴巴集團，和抖音母公司字節跳動私下皆向輝達表示，兩家公司分別有興趣訂購逾20萬片H200。這兩家公司，以及包括DeepSeek在內的中國知名新創企業，正努力迅速升級人工智慧模型，以和OpenAI等美國對手競爭。

不過，目前尚不清楚除了明確的軍事或政府網路外，北京會把哪些領域視為「關鍵基礎設施」。阿里巴巴或百度等中國私營企業，通常為大量國有企業和政府機構提供運算服務，就像亞馬遜或微軟與美國聯邦機構合作一樣。如果這些中國雲端巨頭也被列入敏感管制清單，購買H200將需要更繁瑣的審核程序，還可能會被限量購買。

H200是輝達上一代的旗艦AI晶片，雖不如輝達最新的Blackwell架構產品，還是比中國原本可以合法取得的各種AI晶片強上數倍。北京政府最重要的考量是，如果要讓中國企業可以取得利用 H200的強大算力，與此同時，要怎樣才能繼續保護、培植中國自主研發的AI晶片。

