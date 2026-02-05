彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端…貧富差距惡化
彭博資訊報導，台積電（2330）總部停車場裡停放不少布滿灰塵的福斯與老舊的豐田，這光景乍看下有些奇怪，因為這家公司正在創造巨額財富。
全球對AI晶片的無止境需求，已讓台積電成為亞洲市值最高的企業，也推動台灣經濟躍居全球成長最快之列，成長速度創40年來最快，促使華爾街投行紛紛上調預測。瑞銀集團指出，到2028年，台灣百萬富翁（以美元計）人數的增幅將居全球之冠，幾乎追平瑞士。
但在以儲蓄聞名、且貧富不均的台灣，財富榮景並不容易察覺，即使在創造這些財富的核心地帶也是如此。
年近40歲、從一輛Volvo走出來的工程師徐先生正凸顯這種落差。他十年前到台積電新竹廠區上班後，薪資數度躍升，但消費習慣並未改變。大約70%的收入都投入儲蓄與投資，例如股票與房地產。他形容工程師是理性消費族群。因未獲授權公開發言，他不願透露全名。
台積電非主管職員工的年薪大約是11萬美元，是全台平均年薪的四倍。
台灣的處境反映出亞洲愈來愈常見的「雙速成長」現象。儘管出口暢旺，消費卻顯得低迷。中國去年創下1.2兆美元貿易順差新高紀錄，內需卻持續疲軟；南韓則愈來愈仰賴AI熱潮來支撐經濟成長。
對台灣而言，受惠者在消費上的克制，進一步加深經濟脆弱性。美國總統川普正要求台積電將40%的產能移往美國，這可能危及台灣近五分之一的企業稅收，而這些稅收對國防預算與社會支出至關重要，後者攸關縮小日益擴大的貧富差距。
根據內政部最新統計，台北市住宅均價如今已經超過家庭所得中位數的15倍，這個倍數比香港更高。而香港在Demographia國際住房可負擔性排名中，長期被列為全球最難以負擔的城市。
所得差距擴大，使台灣成為富裕經濟體中不平等程度偏高的一群。儘管台灣官方吉尼係數（Gini Coefficient）反映的不平等程度相對較低，但根據世界不平等實驗室，台灣收入最高的前10%群體掌握總所得的48%，後面50%僅有12%，所得集中程度比美國更極端。
中研院社會學研究所研究員吳介民在一場論壇中表示，這種失衡結構已滋生「相對剝奪感」。他警告，若執政的民進黨無法處理此一問題，2028年大選可能失利。
一般工薪階層的挫折感正在加劇。38歲的汽車業務員謝先生說，他的房貸、車貸、家庭開銷與孝親費，每月合計約3,000美元。由於工作所需的日常周轉金占用了流動資金，他手頭幾無餘錢。
他說：「我沒感受到經濟繁榮。如果當年買了股票，現在的壓力會小得多，但如今已無能為力。」
去年台灣貿易順差暴增一倍多至1,570億美元，更凸顯結構失衡。在經濟擴張8.6%的過程中，家庭消費僅僅貢獻了0.7個百分點，其餘成長主要來自淨出口和投資。
超額利潤高度集中在少數企業，大多數民眾未能分享到發展紅利，尤其是在企業將重點轉向提高自動化與機械設備投資之際。
經濟扭曲嚴重到央行總裁楊金龍形容台灣經濟「不正常」。電子業今年預計將為台灣GDP成長7.31%貢獻6.2個百分點。他去年12月表示，成長僅由一個產業推動，要轉化為整體消費的廣泛增長並不容易。
川普實施的「對等關稅」雖然給予半導體相關產品臨時豁免，卻已重創仰賴美國市場的汽車零件與機械製造商。儘管上月與美國達成的貿易協議將關稅由20%降至15%，實質損害已經造成。台中機械業者林育民（音譯）表示，許多中小企業已經倒閉。
在經濟結構傾斜的同時，台灣的晶片實力還有另一層意義，被視為嚇阻對岸武力侵台的「矽盾」。但若川普成功將更多供應鏈與產能移往美國，華府是否仍會認為台灣值得保護，成為關鍵問題。
經濟發展過度依賴單一產業，也為政治穩定埋下風險。國家財政高度仰賴企業稅收，任何科技景氣反轉，都可能動搖台灣的國防資金來源。
