《彭博》報導藍白大幅刪減國防預算 美參院軍委主席點名台灣在野黨審慎思考 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

行政院先前提出的1.25兆國防特別預算，在立法院程序委員會上遭藍白聯手10度封殺。對此，美國聯邦參議院軍委會主席維克（Roger Wicker）今（3）日稍早於社群媒體X引述《彭博》報導，推文指稱台灣在野黨大幅刪減總統賴清德提出的國防預算，籲在中國威脅持續升高之際，台灣的立法院應重新審慎思考這項決定；而前白宮國家安全顧問蘇利文亦重砲轟擊，此舉無異於玩火。

《彭博》報導寫道，台灣的在野黨推動一項法案，將大幅刪減國防特別預算，這可能危及用於嚇阻中國入侵威脅、價值數十億美元的美國武器採購計畫。

廣告 廣告

《彭博》報導藍白大幅刪減國防預算 美參院軍委主席點名台灣在野黨審慎思考 7

「看到台灣國會中的在野黨大幅刪減賴總統提出的國防預算，令人感到失望。」維克引用《彭博》報導表示，原本的提案是為了支持迫切需要的武器系統。他認為，在中國威脅持續升高之際，台灣的立法院應該重新審慎思考這項決定。

另外，前白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）則在社群媒體X重砲抨擊國民黨，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。

蘇利文指出，台灣立法院上週休會，未能通過台灣自我防衛所需預算，牽涉其中的國民黨高層正在北京與中共會面，並計畫進行更大規模接觸，這背後含義不言而喻，「我之前就警告過，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火」。

照片來源：翻攝自社群媒體 X

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

新竹縣長初選公告陳見賢辭主委 徐欣瑩籲打破黑箱選出最強人選

基隆市減債有成、財政穩定 謝國樑：農曆年後研擬優化社福政策

【文章轉載請註明出處】