彭博：委內瑞拉聽命川普約束全球40%石油產量 有能力決定油價
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日抓走委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，隨即喊話要美國石油巨擘準備進入拉美這個全球石油蘊藏量最大的國家經營。《彭博社》（Bloomberg）專欄作家布拉斯（Javier Blas）稍早撰文指出，從阿拉斯加到南美洲，全球40%石油產能已經在「唐羅主義」（the Donroe Doctrine, 用川普的名字加上「門羅主義」）的壟罩下，美國將有能力將原油維持在每桶50美元左右，使其在未來面對任何試圖透過限制供應推高油價的國家時都佔據優勢。
布拉斯指出，川普已經擁有了自1940年代小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）以來任何一位美國總統都未曾擁有的經濟和地緣政治槓桿。在他的國家及其周邊地區，他可以開採浩瀚的石油資源。受「唐羅主義」約束的國家佔世界石油產量的近40%，石油儲量約佔20%。
對於任何從事能源和大宗商品行業的人來說，尤其是美國的對手，華府不受限制地獲取委內瑞拉（全球最大的）石油儲備的意義顯而易見。
受美國制裁的俄羅斯寡頭（Oleg Deripaska）３日一針見血地指出：華府將有能力把油價維持在每桶50美元左右，從而在未來對抗任何試圖通過限制供應推高油價的國家時佔據優勢。克里姆林宮特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）也說，奪取委內瑞拉政權將為美國在全球能源市場提供「巨大的影響力」。
布拉斯指出，川普事實上控制西半球的石油財富，將徹底改變地緣政治格局。幾十年來，美國的軍事冒險主義一直受到戰爭對能源成本影響的限制。如今，白宮對產油國盟友和對手—無論是沙烏地阿拉伯、伊朗、奈及利亞或俄羅斯—都擁有主導權。
布拉斯指出，過去18個月已經充分展現了這些新發現的油氣財富對美國外交政策的意義。川普政府採取了一些曾經難以想像的舉措：從轟炸伊朗核設施到協助烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠。在加拉加斯郊區的藏身處抓捕馬杜洛，則是迄今為止最令人震驚的例子，這也表明當石油不再制約五角大樓時會發生什麼事。
奪取委內瑞拉的石油也為美國帶來了另一張王牌：拒絕對手拿取得石油資源引誘。幾個月來，克里姆林宮一直以自身的石油儲備作為誘餌與白宮談判。現在，川普可以告訴普丁（Vladimir Putin），他不需要西伯利亞的油田。他已經擁有足夠的石油了。
布拉斯指出，不要把所有的功勞都歸於川普，甚至大部分功勞都不要。他只是在適當的時機上台執政。即便沒有他，美國石油業也會蓬勃發展，這要歸功於美國頁岩油、加拿大重油以及在巴西和圭亞那等地的發現。美國前總統拜登（Joe Biden）和歐巴馬（Barack Obama）也從中受益。
川普所做的，就是將所有石油資源納入華盛頓的安全保護傘之下。 200多年前的美國總統詹門羅（James Monroe）宣布拉丁美洲為白宮勢力範圍，創立了「門羅主義」（the Monroe Doctrin）。如今，川普正在將其更新至21世紀，因此才有了半開玩笑的「唐羅」（Donroe）之名。這一次，其主要目的在於自然資源。
對於美國新的外交政策而言，拉丁美洲每個石油資源豐富的國家都至關重要，但委內瑞拉的「獎賞」尤其巨大。這並非因為目前的產量：委內瑞拉的日產量約為100萬桶，遠低於巴西。而是因為它曾經的產量——在1970年的高峰時期，日產量超過370萬桶——以及它再次爆發的潛力。
這個拉丁美洲國家曾經是世界上最大的石油出口國，遠超過沙烏地阿拉伯。但社會主義到來後，隨之而來的是崩潰。
地質條件已經具備。釋放國家石油財富所需的只是資金、時間和努力。 1990年代，加拉加斯曾計畫將石油日產量先提高到500萬桶，再提高到650萬桶。但烏戈·查維斯和馬杜羅的上台終止了這項計畫。委內瑞拉能否再次達到這些產量目標？當然可以。
布拉斯指出，世界現在、明年，甚至2027年和2028年都不需要額外的委內瑞拉石油。真正需要的是2030年代初。到那時，如果川普的判斷正確，加拉加斯會配合，委內瑞拉的石油產量可以大幅提高。
從很多方面來看，川普似乎想要打造的後馬杜洛時代秩序——讓該政權的前二號人物羅德里格斯（Delcy Rodriguez）暫時掌權，實行一種軟性獨裁，或者說「軟獨裁」（dictablanda）——對美國石油公司來說非常有利。她已經透過運用一些市場經濟原則穩定了委內瑞拉的經濟。目前，不要理會她對美國攻擊的抗議。她的言論大部分都是為了安撫國內民眾。
顯然，川普對她寄予厚望。川普在周六的記者會上說道， 「我們將派出美國規模龐大的石油公司——全球最大的石油公司——進入委內瑞拉，投入數十億美元，修復嚴重受損的基礎設施——石油基礎設施——並開始為國家賺錢。」幾個小時前，他在接受《福斯新聞》（Fox News）採訪時表示，美國將「深度參與」委內瑞拉的石油產業。
布拉斯指出，多年來我們已經學會了對川普的言論保持謹慎。但在他的第二個任期內，他兌現了許多他曾威脅要做的事情。如果他說美國將參與委內瑞拉的石油產業，那就相信他的話。或許這項投資不會像他宣稱的規模宏大，或是利潤豐厚。但這並不意味著它不會發生。如今，委內瑞拉的石油已成為一個橫跨阿拉斯加到南美洲的石油帝國的一部分——而這一切都在華府的掌控之下。
更多Newtalk新聞報導
多國譴責美方逮捕馬杜洛 智利總統警告：今天委內瑞拉，明天可能是任何國家
美軍空襲委國逮捕馬杜洛夫婦 媒體人：疑美論徹底破功
其他人也在看
9歲童狂尿床！檢查驚「只有1顆腎」 醫揭「做3事」護腎臟
一名學齡兒童近日因夜尿問題就醫，經聯新國際醫院尊爵健康會館主任暨小兒腎臟科醫師張濱璿透過腹部超音波檢查，發現孩童天生只有一顆腎臟，結果讓家長相當錯愕，醫師處理夜尿問題的同時，也同步指導家長調整飲食、建立規律補水習慣，有助於保護腎臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4
韓國進口海苔恐中毒! 7款重金屬超標最多達50倍
生活中心／綜合報導不少家長會買海苔給小朋友吃，但有周刊報導，市面上販售的7款韓國海苔，都被驗出重金屬，鉛跟鎘超標，其中一款芽米寶貝的純橄欖油海苔，鎘的含量竟然超標50倍，醫師警告，小朋友長期食用，恐怕會傷到腦部、神經系統以及腎臟等，目前業者已經下架商品。撕開包裝，薄薄一片海苔，帶著光澤，無論是單吃還是配飯都很不錯，但周刊爆料，市面上七款嬰幼兒海苔，驗出重金屬，鉛跟鎘超標。含有中毒危機的嬰幼兒海苔，包括知名韓國品牌林貝兒的純淨海苔、LUSOL無鹽無調味烘烤、ibobomi無調味海苔片、Naeiae韓國幼兒紫菜、MBBABY萌寶寶海苔。另外，原物料來自韓國的，韓爸田園日記嚴選初收孩苔，以及芽米寶貝純橄欖油海苔，全驗出重金屬超標至少20到30倍以上，其中芽米寶貝得純橄欖油海苔，鎘的含量超嚇人，超標53.5倍。芽米寶貝100％純橄欖油海苔驗出重金屬超標。（圖／民視新聞）民眾：「當然是很誇張啊，讓小孩吃的東西要很小心啊。」民眾：「很不好，我幾乎都是買台灣的，很少買國外的。」事件爆出，不少家長氣炸，畢竟這些產品在連鎖藥局、網路平台大量販售，雖然商品已經陸續下架，醫生也提醒長期食用，恐怕會傷害小朋友的腦部、神經系統、還有腎臟以及骨骼。7款進口幼兒食品驗出重金屬超標。（圖／民視新聞）長庚毒物科醫師顏宗海：「如果海苔裡面，有鉛跟隔這兩個金屬的話，因為它在人體的半衰期很長，會累積，擔心會影響小朋友的健康，特別的是鉛，它會引起一些神經系統的病，小朋友會增加過動，或注意力不集中，自閉症的風險。」對此，芽米寶貝發聲明致歉，強調海苔非直覺性副食品，以致重金屬未額外進行檢驗而有疏忽，消費者可以憑發票或明細證明退款，韓爸田園日記也PO文致歉，表示憑藉發票及商品本體可退貨，網路購買則透過官方Line，並提供發票及訂單編號受理。但標榜給孩子吃的海苔，卻爆出重金屬，任何家長都無法接受。原文出處：韓國進口海苔恐中毒！ 7款重金屬超標最多達50倍 更多民視新聞報導傳統型年曆竟是長輩神器！「這時段」一本難求寒流來還穿短袖！醫示警：6類人是在玩命開暖氣、電熱毯還是冷？家事達人點出「這1台」是關鍵民視影音 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
國高中一路好搭檔 亞柏黃愷翊／林聖茗搭7年解鎖乙排冠軍
全國羽協年度第一次排名賽今天賽程全部落幕，亞柏軍團包辦男子乙組單打與雙打冠軍，其中男單由大一新鮮人鄭筑升拿下冠軍，男雙則由黃愷翊／林聖茗繼去年高中盃後再度奪冠。值得一提的是甲組賽事的男雙何志偉／黃睿璿搭檔闖進決賽，最終惜敗收下亞軍。太報 ・ 1 天前 ・ 2
台中婦超商買點數助人購藥材 店員見異狀報警阻詐
（中央社記者蘇木春台中4日電）台中1名婦人網路認識自稱販賣中藥材的網友，對方稱父親開刀需要手術費，請婦人到超商買點數買藥材協助募資，她到超商要交易，店員發現有異報案，與警方阻詐成功，保住積蓄。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍白合慘破局？民眾黨「這4縣市」推人選 鄭麗文回應了
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，前黨魁柯文哲更宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。除了嘉義市之外，各界也相當關注新竹市、宜蘭縣、新北市藍白合狀況，國民黨主席鄭麗文今（4）日表態，大家都釋出最大的誠意與善意，相信能提出共同接受的人選。民視 ・ 1 天前 ・ 106
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃持續鐵馬行動 (圖)
民進黨台南市長初選進入倒數階段，立委陳亭妃（前）4日持續以鐵馬行動深入地方，上午抵達六甲區。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
天冷注意！氣溫驟降心肌梗塞、腦中風、皮膚乾癢？冬天要注意的疾病一次看
氣溫驟降、溫差大，除了容易感冒咳嗽，還可能誘發不少疾病。醫師呼籲，溫差過大應注意保暖，避免因身體無法負荷而發生憾事。究竟低溫、溫差過大會引發哪些問題？又該如何預防或解決呢？Yahoo顧健康帶你一次掌握。Yahoo奇摩顧健康 ・ 1 年前 ・ 發起對話
賴清德宣示「今年基本工資破3萬」 網熱議最受惠「這群人」：台灣人沒爽到
總統賴清德今（4）日前往新竹，出席「國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事就職典禮」，並在致詞時宣布今年將再度調整基本工資，將跨過3萬元門檻，帶動大型企業、中小企業幫員工加薪。不過有網友在PTT對此熱議，直言基本工資調漲，最大受益者將是外籍移工而非本國勞工。賴清德表示，政府會不斷加薪、減稅、社會投資，跟大家站在一起，如果你是公務人員，從前總統蔡英文到......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 71
受國防部委託辦理 土銀推國軍官兵急難貸款
為落實對國軍官兵的關懷，土地銀行自115年元旦起受國防部委託辦理「國軍官兵急難貸款」，提供現役官兵傷病醫護、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護、小額紓困等金融協助，除小額紓困貸款上限為新台幣20萬元外，其餘六項貸款上限皆為新台幣60萬元，若因多重急難申請多項貸款時，每人最高可貸款新台幣120萬元。工商時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
民進黨「4選將」宣布結盟！聯合挑戰新北議會 卓冠廷證實了
即時中心／高睿鴻報導面對年底將登場的地方大選，除了各黨積極布局，各方勢力也在「合縱連橫」；其中，面對國民黨執政多年的新北戰區，民進黨更是努力尋找突破口。打算力拼市議員連任的卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣等人，今（5）宣布將結盟新北市議員參選人陳岱吟，共組「新新板土2.0」連線。卓冠廷受訪時表示，4人連線將向選民強打聯合競選、聯合問政等訴求，也將原本涵蓋新店、板橋、土城的連線，藉由陳岱吟加入，進一步擴至新莊。民視 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
柯文哲直攻2028？學者分析4舉動：將大復活
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨前主席柯文哲被羈押一年交保後，近日動作頻頻，文化大學廣告學系教授鈕則勳分析柯文哲近日舉動，認為柯文哲對政治未曾忘情，朝著「大復活」的目標邁進，有直攻2028年總統大...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 31
美國逮捕馬杜洛 印度敦促和平對話確保區域穩定
（中央社記者李晉緯5日專電）美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動震驚世界，印度「深切關注」此事，並敦促各方進行和平對話，以穩定區域和平。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
蔣拚2026連任「綠誰挑戰」？ 堅喊「不焦慮」1周後有人選
蔣拚2026連任「綠誰挑戰」？ 堅喊「不焦慮」1周後有人選EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 2
創5年來最低 機構分析推動美國油價走低的兩大主因
進入2026年，美國全國汽油價格持續下探，整體水準已降至近5年來最低點。與1年前相比，全美平均油價便宜約23美分，顯示燃料成本在新年度伊始出現明顯緩解，也為家庭與通勤族帶來即時的經濟壓力舒緩。根據美國汽車協會（AAA）公布的即時數據，元旦當天，全美一般無鉛汽油的平均價格降至每加侖2.833美元，不僅低於2025年最後一個交易日的2.839美元，也刷新自202......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
討論大巨蛋整修遭黃瓊慧批「瘋了」 桃市府：只會攻擊深表遺憾
外界關心「桃園市綜合體育館」整修議題，卻遭民進黨議員黃瓊慧批評「整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋的興建」，市府新聞處長羅楚東5日表示，該場館啟用已逾30年，過去長期使用下，確實有需要系統性整建之處。張善政市長已於去（114）年拍板投入3.4億元，啟動30多年來首次大規模整修；對於球員及外界的各項反饋，市府都會虛心納入參考，並透過工程與管理面逐項改善。羅楚東指出，民進黨市議員黃瓊慧指稱「整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋的興建」，但包括同為民進黨籍的黃崇真議員、劉仁照議員、彭俊豪議員、魏筠議員、張曉昀議員等，都曾在議會詢問過大巨蛋籌劃進度，務實地與市府對話，因此市府絕不認同黃瓊慧議員所說，這樣的行為是發了瘋。此外，中華職棒秘書長楊清瓏也在114年9月25日的中壢體育園區招商座談會中，提出許多具體建議，羅楚東質疑，難道中華職棒發瘋？蔡其昌會長指派秘書長來陪市府發瘋？羅楚東表示，歷經2015-2022年的8年，「桃園巨蛋需要整建」已是桃園人的共識。在張市長的支持之下，整建工程已於去年10月動工，針對四大核心項目，地坪整修工程將全面翻新場內地坪與觀眾席區域，電氣及空調系統改善工程將升級空調與機電台灣好新聞 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
喝熱湯流鼻水？自律神經反射現象
還有天氣冷，品嘗熱騰騰的鹹粥、或者火鍋的時候，不知您有沒有這種經驗，明明沒有感冒，卻會流鼻水直流呢？接下來，耳鼻喉科醫師要告訴大家真相。天氣轉冷不少人，就愛來碗熱呼呼的麵食，卻常常都還沒吃飽，就一...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
男好心答應借住遭狠砍9刀！拒就醫18天後全身長蛆亡
男好心答應借住遭狠砍9刀！拒就醫18天後全身長蛆亡EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 1
作家小彤擁10間套房當包租婆 倪安東帶管罄入住迎好「孕」
倪安東與管罄再婚將滿4年，一開年就宣布懷孕喜訊，而他們的房東竟是作家小彤，日前3人一起吃飯，小倆口透露入住該房後生活與事業都順風順水，讓小彤得意表示：「我這間房子是命理老師認證的超級吉屋，包生包發！」太報 ・ 7 小時前 ・ 1
中國複製「斬首」行動？蕭旭岑曝逆風觀察：習近平對台灣有感情
美國對委內瑞拉發動大規模空襲並將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押回美國受審，國民黨副主席蕭旭岑今（5日）表示，他個人認為中國不會複製所謂「斬首」行動，因為中共領導人習近平對台灣有感情，做此「逆風」觀察，是因見過習三次，但若賴清德總統繼續「台獨」路線，兩岸可能的衝突還是無法避免。太報 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
台新Richart品牌升級 自由選新增60大通路
「台新銀行 | Richart」數位品牌升級，信用卡加碼優惠同步擴大(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話