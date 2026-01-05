彭博：委內瑞拉聽命川普約束全球40%石油產量 有能力決定油價

川普上週六更曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日抓走委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，隨即喊話要美國石油巨擘準備進入拉美這個全球石油蘊藏量最大的國家經營。《彭博社》（Bloomberg）專欄作家布拉斯（Javier Blas）稍早撰文指出，從阿拉斯加到南美洲，全球40%石油產能已經在「唐羅主義」（the Donroe Doctrine, 用川普的名字加上「門羅主義」）的壟罩下，美國將有能力將原油維持在每桶50美元左右，使其在未來面對任何試圖透過限制供應推高油價的國家時都佔據優勢。

廣告 廣告

布拉斯指出，川普已經擁有了自1940年代小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）以來任何一位美國總統都未曾擁有的經濟和地緣政治槓桿。在他的國家及其周邊地區，他可以開採浩瀚的石油資源。受「唐羅主義」約束的國家佔世界石油產量的近40%，石油儲量約佔20%。

對於任何從事能源和大宗商品行業的人來說，尤其是美國的對手，華府不受限制地獲取委內瑞拉（全球最大的）石油儲備的意義顯而易見。

受美國制裁的俄羅斯寡頭（Oleg Deripaska）３日一針見血地指出：華府將有能力把油價維持在每桶50美元左右，從而在未來對抗任何試圖通過限制供應推高油價的國家時佔據優勢。克里姆林宮特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）也說，奪取委內瑞拉政權將為美國在全球能源市場提供「巨大的影響力」。

布拉斯指出，川普事實上控制西半球的石油財富，將徹底改變地緣政治格局。幾十年來，美國的軍事冒險主義一直受到戰爭對能源成本影響的限制。如今，白宮對產油國盟友和對手—無論是沙烏地阿拉伯、伊朗、奈及利亞或俄羅斯—都擁有主導權。

布拉斯指出，過去18個月已經充分展現了這些新發現的油氣財富對美國外交政策的意義。川普政府採取了一些曾經難以想像的舉措：從轟炸伊朗核設施到協助烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠。在加拉加斯郊區的藏身處抓捕馬杜洛，則是迄今為止最令人震驚的例子，這也表明當石油不再制約五角大樓時會發生什麼事。

奪取委內瑞拉的石油也為美國帶來了另一張王牌：拒絕對手拿取得石油資源引誘。幾個月來，克里姆林宮一直以自身的石油儲備作為誘餌與白宮談判。現在，川普可以告訴普丁（Vladimir Putin），他不需要西伯利亞的油田。他已經擁有足夠的石油了。

布拉斯指出，不要把所有的功勞都歸於川普，甚至大部分功勞都不要。他只是在適當的時機上台執政。即便沒有他，美國石油業也會蓬勃發展，這要歸功於美國頁岩油、加拿大重油以及在巴西和圭亞那等地的發現。美國前總統拜登（Joe Biden）和歐巴馬（Barack Obama）也從中受益。

川普所做的，就是將所有石油資源納入華盛頓的安全保護傘之下。 200多年前的美國總統詹門羅（James Monroe）宣布拉丁美洲為白宮勢力範圍，創立了「門羅主義」（the Monroe Doctrin）。如今，川普正在將其更新至21世紀，因此才有了半開玩笑的「唐羅」（Donroe）之名。這一次，其主要目的在於自然資源。

對於美國新的外交政策而言，拉丁美洲每個石油資源豐富的國家都至關重要，但委內瑞拉的「獎賞」尤其巨大。這並非因為目前的產量：委內瑞拉的日產量約為100萬桶，遠低於巴西。而是因為它曾經的產量——在1970年的高峰時期，日產量超過370萬桶——以及它再次爆發的潛力。

這個拉丁美洲國家曾經是世界上最大的石油出口國，遠超過沙烏地阿拉伯。但社會主義到來後，隨之而來的是崩潰。

地質條件已經具備。釋放國家石油財富所需的只是資金、時間和努力。 1990年代，加拉加斯曾計畫將石油日產量先提高到500萬桶，再提高到650萬桶。但烏戈·查維斯和馬杜羅的上台終止了這項計畫。委內瑞拉能否再次達到這些產量目標？當然可以。

布拉斯指出，世界現在、明年，甚至2027年和2028年都不需要額外的委內瑞拉石油。真正需要的是2030年代初。到那時，如果川普的判斷正確，加拉加斯會配合，委內瑞拉的石油產量可以大幅提高。

從很多方面來看，川普似乎想要打造的後馬杜洛時代秩序——讓該政權的前二號人物羅德里格斯（Delcy Rodriguez）暫時掌權，實行一種軟性獨裁，或者說「軟獨裁」（dictablanda）——對美國石油公司來說非常有利。她已經透過運用一些市場經濟原則穩定了委內瑞拉的經濟。目前，不要理會她對美國攻擊的抗議。她的言論大部分都是為了安撫國內民眾。

顯然，川普對她寄予厚望。川普在周六的記者會上說道， 「我們將派出美國規模龐大的石油公司——全球最大的石油公司——進入委內瑞拉，投入數十億美元，修復嚴重受損的基礎設施——石油基礎設施——並開始為國家賺錢。」幾個小時前，他在接受《福斯新聞》（Fox News）採訪時表示，美國將「深度參與」委內瑞拉的石油產業。

布拉斯指出，多年來我們已經學會了對川普的言論保持謹慎。但在他的第二個任期內，他兌現了許多他曾威脅要做的事情。如果他說美國將參與委內瑞拉的石油產業，那就相信他的話。或許這項投資不會像他宣稱的規模宏大，或是利潤豐厚。但這並不意味著它不會發生。如今，委內瑞拉的石油已成為一個橫跨阿拉斯加到南美洲的石油帝國的一部分——而這一切都在華府的掌控之下。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

多國譴責美方逮捕馬杜洛 智利總統警告：今天委內瑞拉，明天可能是任何國家

美軍空襲委國逮捕馬杜洛夫婦 媒體人：疑美論徹底破功