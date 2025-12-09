彭博：日加速建構「飛彈群島」嚇阻大陸威脅

外電報導，日本將把沖繩到與那國島一帶列島，打造成為抵禦中共武力威脅的「飛彈群島」。

據彭博資訊報導，在中日關係惡化到10年以來最高點之際，日本正著手推動40年以來最大規模的軍事建設，也就是以「與那國島」的核心，加速建構沿琉球群島延伸的「飛彈群島」，以嚇阻中國大陸的武力威脅。（葉柏毅報導）

報導說，日本打算建設的「飛彈群島」，是沿著約160個島嶼組成的琉球弧線列島，陸續興建反艦飛彈陣地、雷達塔、彈藥庫與電子戰設施。而距離台灣只有110公里的與那國島，則是日本「飛彈群島」的核心。

報導指出，2022年，時任美國眾議院議長裴洛西訪台之後，中國大陸演訓飛彈落在與那國島近海，令日本心驚；從那時之後，日本就全面加速前線軍力部署。

報導同時指出，最靠近台灣的與那國島，正在擴大電子戰部隊，並規畫部署反艦飛彈。往北的石垣島與宮古島，在2023到2024年間，增設反艦飛彈陣地。沖繩作為美日兵力最集中的地區，則設有陸海空多重基地。

日本陸上自衛隊前中將磯部晃一表示，中共解放軍無疑正提升武力，加強迫使台灣屈服的能力。日本、 美國與其他西方國家，必須展現反對中共片面改變現狀的決心。